1 जुलाई से बदल जाएंगे रोजमर्रा के कई नियम, जेब और खर्च दोनों पर पड़ेगा असर

अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। 1 जुलाई 2025 से कई नियम बदलने जा रहे हैं जो आपके खर्च और मंथली बजट पर सीधा असर डालेंगे।

रेलवे का सफर होगा महंगा

भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है। अब AC डिब्बों में सफर करने पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर और नॉन-AC डिब्बों के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा। हालांकि, लोकल और 500 किलोमीटर तक के सफर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे के मंथली पास पर भी बदलाव नहीं होगा।

बदलेगा टिकट बुकिंग का तरीका

अब अगर आप IRCTC ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट बुक होगा। इससे धांधली और गलत बुकिंग से बचा जा सकेगा।

गेमिंग ऐप और वॉलेट पर एक्स्ट्रा चार्ज

अगर आप Dream11, MPL जैसे ऐप्स पर महीने में ₹10,000 से ज्यादा खर्च करते हैं तो अब 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इसी तरह Paytm, Mobikwik जैसे वॉलेट में ₹10,000 से ज्यादा पैसा जोड़ने पर भी यह चार्ज देना होगा। यहां तक कि बिजली या पानी का बिल ₹50,000 से ज्यादा हुआ तो उस पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।

ATM से कैश विड्रॉल होगा महंगा

ICICI बैंक के ग्राहकों को अब हर बार दूसरे बैंक के ATM से 3 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर ₹23 देना होगा। अगर सिर्फ बैलेंस देखने जैसे काम के लिए ATM इस्तेमाल किया गया है तो ₹8.50 का चार्ज देने होंगे।

क्रेडिट कार्ड पेमेंट का नया तरीका

RBI ने कहा है कि अब क्रेडिट कार्ड का बिल सिर्फ BBPS सिस्टम से ही भरा जाएगा। इससे PhonePe, CRED जैसे ऐप पर असर पड़ सकता है क्योंकि अभी ये सभी बैंकों से जुड़े नहीं हैं।

पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी

अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार देना जरूरी हो गया है। अगर आपके पास पहले से दोनों हैं, तो उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना जरूरी है, नहीं तो पैन कार्ड अमान्य हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।

एलपीजी सिलेंडर के रेट में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम बदलते हैं। 1 जुलाई को भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ या घट सकते हैं, जिससे आपके किचन का बजट गड़बड़ा सकता है।