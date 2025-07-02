scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: सोने की कीमतों में लौटी तेजी! चांदी की चमक भी बढ़ी - चेक करें ताजा भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 2, 2025 12:31 IST

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने की रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं वायदा कारोबार में गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर ट्रेड गिरकर कारोबार कर रहा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.19% या 187 रुपये गिरकर 97064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.29% या 312 रुपये गिरकर 106401 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9726 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8909 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,431 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,437 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,583 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,479 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,435 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,592 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,455 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,576 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
