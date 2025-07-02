Gold, Silver Price Today: सोने की कीमतों में लौटी तेजी! चांदी की चमक भी बढ़ी - चेक करें ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने की रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं वायदा कारोबार में गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर ट्रेड गिरकर कारोबार कर रहा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.19% या 187 रुपये गिरकर 97064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.29% या 312 रुपये गिरकर 106401 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9726 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8909 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक