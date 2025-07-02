सरकारी रेल कंपनी को मिला दो बड़ा ऑर्डर, बुलेट ट्रेन बना शेयर; स्टॉक प्राइस ₹300

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसरकारी रेल कंपनी को मिला दो बड़ा ऑर्डर, बुलेट ट्रेन बना शेयर; स्टॉक प्राइस ₹300

Railway Stock: स्टॉक मार्केट में आज सरकारी रेल कंपनी RITES के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी ने हाल ही बताया कि उसे दो बड़े ऑर्डर मिले हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 2, 2025 13:36 IST

सरकारी रेलवे कंपनी RITES Ltd के शेयरों में बुधवार सुबह से जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी को दो बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इस खबर के बाद निवेशकों ने धड़ाधड़ स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया। 

शेयर बाजार के सुस्त कारोबार के बीच RITES का शेयर करीब 7.43% बढ़कर ₹299.95 तक पहुंच गया। दोपहर 1.30 बजे कंपनी के शेयर 6.27 फीसदी की तेजी के साथ ₹296.55 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

अफ्रीकी देशों से मिला पहला बड़ा ऑर्डर

RITES ने स्टॉक एक्सचें को जानकारी दी है कि उसे अफ्रीका की एक रेलवे कंपनी से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी दो ALCO डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (ALCO Diesel Electric Locomotives) सप्लाई करेगी। ये इंजन Zimbabwe, Mozambique और Botswana में इस्तेमाल किए जाएंगे।

इस डील में RITES को न केवल लोकोमोटिव्स की सप्लाई करनी है, बल्कि उन्हें पूरी तरह ओवरहॉल भी करना है। इसके साथ Cape Gauge Bogies, ट्रैक्शन मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम और एयर ब्रेक जैसी सर्विस भी शामिल होंगी। कंपनी ने बताया कि इस काम के लिए एक तकनीकी टीम अफ्रीका भेजी जाएगी। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू $3.6 मिलियन है। कंपनी को यह ऑर्डर 9 महीनों में पूरा करना होगा।

Western Railway से मिला दूसरा बड़ा ऑर्डर

कंपनी को दूसरा ऑर्डर वेस्टर्न रेलवे से मिला है। यह ऑर्डर RITES-Aryan JV को मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी को South Western Railway ने Tumakuru Station Redevelopment का काम सौंपा है। 

इसमें स्टेशन के सिविल वर्क्स, सिग्नलिंग और टेलीकम्यूनिकेशन, और इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेस का काम शामिल है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू ₹37.81 करोड़ है। कंपनी को यह ऑर्डर 540 दिनों में पूरा करना है।

RITES शेयर खरीदें या नहीं

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार RITES का शेयर में एक मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट दिखा रहा है। कंपनी का शेयर 7 हफ्तों की रेंज से बाहर निकला है और इसमें तेज खरीदारी देखने को मिली है।

Lakshmishree Investments के रिसर्च हेड Anshul Jain का कहना है कि पहले ₹320 के आसपास जो गिरावट थी, वह अब खत्म हो गई है। इससे निवेशकों का मूड फिर से पॉजिटिव हो गया है। अगर RITES का शेयर ₹300 के ऊपर टिकता है, तो इसमें आगे चलकर ₹320 से ₹335 तक की तेजी आ सकती है।

RITES शेयर की परफॉर्मेंस

RITES के शेयर ने पिछले 1 महीने में 5% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 3 महीने में शेयर में 27% की तेजी आई है। इस साल जून तक स्टॉक ने फ्लैट प्रदर्शन दिया है। पिछले 1 साल में स्टॉक में 16 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, शेयर ने 5 साल में 120% से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 2, 2025