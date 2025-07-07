RailOne ऐप से रेलवे टिकट बुकिंग अब और आसान, टिकट खरीदने पर मिलेगा 3% डिस्काउंट भी

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब आपको टिकट बुक करने के लिए सिर्फ IRCTC ऐप या वेबसाइट पर ही डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए एक नया मोबाइल ऐप RailOne लॉन्च किया है।

यह ऐप टिकट बुकिंग से लेकर रिफंड तक का सारा काम एक ही जगह आसान तरीके से कर देगा। इतना ही नहीं, इस ऐप से टिकट बुक करने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा।

क्या है RailOne ऐप ?

RailOne ऐप को भारतीय रेलवे ने एक सुपर ऐप के तौर पर लॉन्च किया है। इसमें रेलवे से जुड़े कई अलग-अलग ऐप्स जैसे Rail Connect, UTS और Rail Madad की सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ी गई हैं। इसका मतलब है कि अब टिकट बुकिंग, शिकायत दर्ज करने और जनरल टिकट जैसे कामों के लिए आपको अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह ऐप Android और iPhone, दोनों प्लेटफॉर्म पर चलेगा। इसे बहुत ही यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे आम यात्री भी इसका इस्तेमाल बिना किसी झंझट के कर सके।

टिकट बुकिंग पर मिल रहा 3% डिस्काउंट

RailOne ऐप में एक नया फीचर जोड़ा गया है जिसका नाम R-Wallet है। इसके जरिए आप रिजर्वेशन टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं। अगर आप R-Wallet से जनरल या प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं, तो आपको 3% तक का डिस्काउंट मिलेगा।

इसका मतलब है कि अब टिकट बुकिंग करते वक्त आप थोड़ा पैसा बचा भी सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोज ट्रेन से सफर करते हैं।

RailOne ऐप पर मिलेंगी ये सुविधा

इस ऐप से आप रिजर्व और अनरिजर्व टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी अब एक क्लिक में ऐप से ही मिल जाएगा। यहां तक कि ऐप से PNR स्टेटस भी तुरंत चेक किया जा सकता हैं।

RailOne पर यह जाना जा सकता है कि स्टेशन पर किस कोच की पोजीशन कहां होगी। फ्रेट और पार्सल सर्विस से जुड़ी डिटेल्स भी RailOne ऐप में मौजूद होगी।