स्मॉलकैप स्टॉक में हलचल, 2 फीसदी चढ़ा गैजेट शेयर; जानिए तेजी के पीछे की वजह

8 जुलाई 2025 (सोमवार) को Cellecor Gadgets के शेयरों में 2.77% तक की बढ़त देखी गई। कंपनी का स्टॉक ₹37 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया, जो इंट्रा-डे में हाई लेवल रहा। यह उछाल खासतौर पर तब आया जब शेयर दिन के निचले स्तर ₹35.40 से 4.5% ऊपर चढ़ गए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस उछाल की अहम वजह कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा 88.95 लाख शेयरों की बिक्री रही। इससे प्रमोटर ने करीब ₹35.35 करोड़ जुटाए। खास बात ये रही कि प्रमोटर्स ने इस पूरी रकम को फिर से कंपनी में ही निवेश करने की बात कही है। उनका कहना है कि इस पूंजी का इस्तेमाल कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में किया जाएगा।

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटी

शेयर बिक्री के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अब 46.3% रह गई है। कंपनी की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि इस फंड से बैलेंस शीट मजबूत होगी, बाहरी कर्ज पर निर्भरता घटेगी और कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा लचीलापन होगा।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल ने कहा कि हमारा एक ही मकसद ग्रोथ, ग्रोथ और सिर्फ ग्रोथ है। इस नई पूंजी और निवेशकों के भरोसे के साथ हम अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।

Cellecor Gadgets के शेयरों का प्रदर्शन हाल के महीनों में कुछ उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पिछले 1 महीने में स्टॉक में 4.5% की गिरावट आई। वहीं, बीते 6 महीने में शेयर 53% तक की गिरा है। YTD के आधार पर जनवरी से अब तक शेयर में 44% गिरा है। पिछले 1 साल में शेयर में 16% की तेजी आई है।