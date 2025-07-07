सोमवार के कारोबारी सत्र में केल्टन टेक सॉल्यूशंस (Kellton Tech Solutions) के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया था। इस अपडेट के बाद कंपनी के स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। आज कंपनी के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। दोपहर 12 बजे कंपनी के शेयर 2.49 फीसदी की तेजी के साथ ₹138.25 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी ने किया बड़ा एलान

केल्टन टेक सॉल्यूशंस ने विदेशी बांड्स के बदले नए शेयर जारी करने की बड़ी घोषणा कर दी है। केल्टन टेक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCB) को शेयर में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी ने कुल 11,26,580 नए शेयर जारी किए हैं। इसमें हर शेयर कीमत ₹106 रखी गई है। कंपनी की सिक्योरिटी इश्यू कमेटी ने 4 जुलाई को यह फैसला लिया।

कंपनी ने यह भी साफ किया कि ये नए शेयर मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इन स्टॉक की लिस्टिंग BSE और NSE दोनों में होगी।

स्टॉक की परफॉर्मेंस (Kellton Tech Solutions Share Performance)

केल्टन टेक सॉल्यूशंस ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में शेयर में 10 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, बीते 6 महीने में स्टॉक करीब 19 फीसदी गिर गया है। शेयर ने एक साल में 13 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर में 821 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।