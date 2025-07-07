scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार130 रुपये वाले आईटी शेयर में तेजी, कंपनी ने शुक्रवार को दिया था बड़ा अपडेट

सोमवार के कारोबारी सत्र में Kellton Tech Solutions के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया था।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 7, 2025 12:09 IST
Kellton Tech Solutions
सोमवार के कारोबारी सत्र में केल्टन टेक सॉल्यूशंस (Kellton Tech Solutions) के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया था। इस अपडेट के बाद कंपनी के स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। आज कंपनी के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। दोपहर 12 बजे कंपनी के शेयर 2.49 फीसदी की तेजी के साथ ₹138.25 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

कंपनी ने किया बड़ा एलान

केल्टन टेक सॉल्यूशंस ने विदेशी बांड्स के बदले नए शेयर जारी करने की बड़ी घोषणा कर दी है। केल्टन टेक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCB) को शेयर में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी ने कुल 11,26,580 नए शेयर जारी किए हैं। इसमें हर शेयर कीमत ₹106 रखी गई है। कंपनी की सिक्योरिटी इश्यू कमेटी ने 4 जुलाई को यह फैसला लिया।

कंपनी ने यह भी साफ किया कि ये नए शेयर मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इन स्टॉक की लिस्टिंग BSE और NSE दोनों में होगी।

स्टॉक की परफॉर्मेंस (Kellton Tech Solutions Share Performance)

केल्टन टेक सॉल्यूशंस ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में शेयर में 10 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, बीते 6 महीने में स्टॉक करीब 19 फीसदी गिर गया है। शेयर ने एक साल में 13 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर में 821 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 7, 2025