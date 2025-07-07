शेयरहोल्डर्स रहें अलर्ट! विदेशी कंपनी खरीदेगी ये भारतीय फर्म, ₹300 करोड़ का फंड जुटाने की तैयारी
शेयर बाजार में निवेशकों के रडार पर ELITECON INTERNATIONAL के शेयर आ गए हैं। हाल ही में हुए बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने कई बड़े फैसले लिए हैं।
शेयर बाजार के निवेशकों के रडार में Elitecon International के शेयर आ गए हैं। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक मार्केट को बड़ी जानकारी दी, जिसके बाद शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि वह विदेशी बिजनेस को टेकओवर करने वाली है। इसके अलावा कंपनी फंडरेजिंग भी करेगी। इन दो अपडेट के बाद निवेशकों की शेयर में दिलचस्पी बढ़ गई है।
आज कंपनी के शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट पर लॉक हो गए हैं। स्टॉक का प्राइस ₹80.64 प्रति शेयर है।
बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा बड़ा फैसला
कंपनी की बोर्ड मीटिंग 9 जुलाई 2025 (बुधवार) को होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। इसमें से सबसे अहम है कि कंपनी एक विदेशी बिजनेस यूनिट को खरीदने जा रही है। इस कदम से कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे उसके कारोबार और मुनाफे में इजाफा होने की उम्मीद है।
इसके अलावा कंपनी ने Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए ₹300 करोड़ तक की रकम जुटाने की योजना बनाई है। QIP का मतलब होता है कि कंपनी कुछ चुने हुए बड़े संस्थागत निवेशकों को सीधे इक्विटी शेयर जारी करके पैसा जुटाएगी।
यह रकम कंपनी के विस्तार, अधिग्रहण और अन्य स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इस्तेमाल की जाएगी। QIP के लिए कंपनी को अपने शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज की मंजूरी लेनी होगी। वहीं, कंपनी कुछ निवेशकों को Preferential Basis पर इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव भी लाएगी।
शेयर की परफॉर्मेंस (Elitecon International Share Performance)
Elitecon International ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 34 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, बीते 6 महीने में ही स्टॉक ने 600 फीसदी का रिटर्न दिया है। सालभर में शेयर ने 7200 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पिछले साल जुलाई में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब 70 लाख होती।