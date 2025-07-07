अगर आपने Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. के शेयर में निवेश किया है, तो यह खबर आपके लिए खास है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड (Final Dividend) देने का एलान कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स किया है। डिविडेंड की खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई। सुबह 11.10 बजे कंपनी के शेयर 1.41 फीसदी की तेजी के साथ ₹23.75 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

रिकॉर्ड डेट कब है?

कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार Bhatia Communications ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 23 जुलाई 2025 (बुधवार) तय किया है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक 23 जुलाई से पहले कंपनी के शेयर खरीद लेता है और उसके डीमैट खाते में यह शेयर 23 जुलाई तक मौजूद रहता है तो उसे इस फाइनल डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

डिविडेंड मिलेगा या नहीं

यह डिविडेंड अभी सिर्फ प्रपोज्ड है। इसका फाइनल फैसला कंपनी की 17वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में होगा, जो 30 जुलाई 2025 को होने वाली है। AGM में कंपनी के शेयरधारक वोटिंग के जरिए तय करेंगे कि डिविडेंड को मंजूरी दी जाए या नहीं।

अगर AGM में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फिर रिकॉर्ड डेट के अनुसार योग्य निवेशकों को उनके डीमैट खाते में डिविडेंड की रकम भेज दी जाएगी।

कितना होगा डिविडेंड?

कंपनी ने अभी डिविडेंड की असली राशि का खुलासा नहीं किया है। आमतौर पर ऐसी सूचना AGM के नोटिस या डिविडेंड प्रस्ताव में दी जाती है। चूंकि कंपनी का फेस वैल्यू Re. 1/- प्रति शेयर है ऐसे में उम्मीद है कि डिविडेंड राशि इसी आधार पर घोषित होगी।

अगर आप Bhatia Communications के शेयरधारक हैं, या डिविडेंड का लाभ पाना चाहते हैं तो 23 जुलाई 2025 से पहले शेयर खरीदें।