24 रुपये के शेयर पर मिल रहा 27.50 का डिविडेंड, इस कंपनी ने किया निवेशकों को मालामाल

24 रुपये के शेयर पर मिल रहा 27.50 का डिविडेंड, इस कंपनी ने किया निवेशकों को मालामाल

Dividend Stock: शेयर बाजार में छोटे स्टॉक भी निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। Taparia Tools शेयरधारकों को स्टॉक प्राइस से ज्यादा का डिविडेंड दे रही है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 7, 2025 10:52 IST
Stocks dividend

स्टॉक मार्केट में छोटे शेयर भी निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। मार्केट में एक ऐसा पेनी स्टॉक भी है जिसने एक साल में 440 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब कंपनी निवेशकों को बंपर डिविडेंड देने वाली है। हम Taparia Tools Limited के बारे में बात कर रहे हैं। 

Taparia Tools Limited ने 27.50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड (Dividend) देने का ऐलान कर दिया है। डिविडेंड की खबर के बाद कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। सोमवार को कंपनी के स्टॉक 5 फीसदी के अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक का भाव ₹24.23 हो गया।

निवेशक हुए मालामाल

Taparia Tools ने 4 जुलाई 2025 को BSE को बताया कि वह 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगा। इसके साथ ही कंपनी 2.50 रुपये का अतिरिक्त डिविडेंड भी मिलेगा। इसका मतलब है कि निवेशकों को टोटल 27.50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। हैरानी वाली बात है कि इस समय शेयर की कीमत करीब 24.23 रुपये है। 

क्या है रिकॉर्ड डेट (Taparia Tools Dividend Record Date)

Taparia Tools ने बुक क्लोजर डेट 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक तय की है। इसका मतलब कि जो निवेशक 29 जुलाई 2025 तक कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं उन्हें ही डिविडेंड का पूरा लाभ मिलेगा। 5 अगस्त को AGM (Annual General Meeting) होगी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेयरहोल्डर्स हिस्सा ले सकेंगे। ई-वोटिंग 2 से 4 अगस्त तक होगी।

कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार

Taparia Tools का मार्केट कैप ₹35.03 करोड़ है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹912.89 करोड़ रहा जो FY24 से 10.18% ज्यादा है। वहीं, FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹122.52 करोड़ रहा। 

बता दें कि Taparia Tools एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह कंपनी प्लायर्स, स्क्रूड्राइवर्स, स्पैनर्स जैसे हैंड टूल्स बनाती है, जिनकी मांग भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी खूब है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
