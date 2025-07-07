B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म Crizac Ltd का IPO निवेशकों के बीच काफी चर्चा में रहा। 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक खुले इस IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अब सभी की नजरें इसके IPO Allotment पर टिकी हैं। उम्मीद है कि आज, 7 जुलाई 2025 को शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

Crizac IPO के बारे में

Crizac IPO की कीमत ₹245 प्रति शेयर रखी गई थी। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था। इसमें कंपनी ने 3.51 करोड़ शेयर्स ऑफर किए। आईपीओ के जरिये कंपनी ने ₹860 करोड़ जुटाए।

इस IPO को कुल मिलाकर 59.82 गुना सब्सक्राइब किया गया। रिटेल निवेशकों का कोटा 10.24 गुना, नॉन-इंस्टिट्यूशनल निवेशकों का कोटा 76.15 गुना, और क्यूआईबी (QIB) का कोटा 134.35 गुना सब्सक्राइब हुआ।

ऐसे चेक करें Allotment Status

अगर आपने इस IPO में निवेश किया है तो आप नीचे बताए गए तरीकों से अपने Crizac IPO का अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहिए।

BSE की वेबसाइट से चेक करें स्टेटस

स्टेप 1: https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब 'Equity' के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद 'Crizac Limited' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब अपना एप्लीकेशन नंबर या PAN डालें।

स्टेप 5: 'I am not a robot' पर क्लिक करें और फिर 'Search' सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर स्टेटस शो हो जाएगा।

NSE की वेबसाइट से चेक करें स्टेटस

स्टेप 1: सबसे पहले https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids पर क्लिक करें।

स्टेप 2: इसके बाद 'Equity and SME IPO bids' को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: अब आपको Crizac Limited पर क्लिक करना है।

स्टेप 4: इसके बाद PAN या एप्लीकेशन नंबर डालें।

स्टेप 5: अब Submit पर क्लिक करें और स्क्रीन पर स्टेटस शो होगा।

IPO रजिस्ट्रार (MUFG Intime) की वेबसाइट से चेक करें स्टेटस

स्टेप 1: https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब 'Crizac Limited' के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद PAN, एप्लिकेशन नंबर या DP ID डालें।

स्टेप 4: अब ‘Search’ पर क्लिक करें।

Crizac IPO GMP

ग्रे मार्केट में Crizac IPO प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। आज सुबह आईपीओ का GMP (Grey Market Premium) करीब ₹43 चल रहा था। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार Crizac आईपीओ से निवेशकों को फायदा होगा। आज सुबह के जीएमपी के अनुसार स्टॉक की लिस्टिंग 17.5 फीसदी प्रीमियम के साथ हो सकती है। उम्मीद है कि शेयर 288 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट होगा।