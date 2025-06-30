scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHDB Financial IPO Share Allotment: आपको मिलेगा शेयर या नहीं, इन स्टेप को फॉलो कर चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

HDB Financial IPO Share Allotment: आपको मिलेगा शेयर या नहीं, इन स्टेप को फॉलो कर चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

HDB Financial IPO: शेयर बाजर में कुछ ही दिनों में HDB Financial IPO की लिस्टिंग होने वाली है। अगर आपने इस आईपीओ में निवेश किया है तो अलॉटमेंट स्टेटस जरूर चेक करें।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 10:40 IST
HDB Financial IPO allotment Status
HDB Financial IPO allotment Status

HDB Financial Services Ltd. जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट 30 जून 2025 (सोमवार) को होने का अनुमान है। अगर आपने इस आईपीओ में निवेश किया है तो आपको अलॉटमेंट स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए।

आइए, नीचे जानते हैं कि आप कैसे अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

BSE की वेबसाइट पर कैसे चेक करें स्टेटस (Steps to check HDB Financial Services IPO share allotment on BSE)

स्टेप 1: आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए BSE की वेबसाइट पर जाकर https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.aspx
 लिंक करें। 

स्टेप 2: अब 'Equity' में जाकर HDB Financial Services Ltd. को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: अब अपना एप्लीकेशन नंबर या पैन नंबर डालें। 

स्टेप 4: इसके बाद  ‘Search’ पर क्लिक करके अलॉटमेंट स्टेटस देखें।

रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर चेक करें स्टेटस (Steps to check IPO allotment status on MUFG Intime India)

स्टेप 1: सबसे पहले https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर क्लिक करें। 

स्टेप 2: अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर 'HDB Financial Services Ltd' को सेलेक्ट करें। 

स्टेप 3: अब पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4: इसके बाद सभी जानकारी दें और  'Submit' पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर स्टेटस शो होगा।

HDB Financial IPO के बारे में

HDB Financial आईपीओ बोली लगाने के लिए शुक्रवार तक खुला था। आईपीओ को टोटल 16.69 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है। यह आईपीओ 25 जून 2025 से खुला था। इस आईपीओ में सबसे ज्यादा बोली QIP ने दिलचस्पी दिखाई है।

इस आईपीओ में फ्रेश शेयर के साथ ऑफर फॉर सेल भी शामिल हैं। बता दें कि इस आईपीओ के जरिये HDFC Bank अपने ₹10,000 करोड़ वैल्यू के शेयर को बेच रही है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 30, 2025