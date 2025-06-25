HDB Financial Services IPO सब्सक्रिप्शन हुआ ओपन! जीएमपी ने पकड़ी रफ्तार, पैसा लगाएं या नहीं?

HDB Financial Services IPO: एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ IPO आज बुधवार, 25 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹700-740 प्रति शेयर तय की गई है, जिसमें न्यूनतम लॉट साइज 20 शेयर है। यह इश्यू 27 जून, गुरुवार को बंद होगा।

कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से कुल ₹12,500 करोड़ जुटाना चाहती है, जिसमें ₹2,500 करोड़ के फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है। प्राप्त राशि का उपयोग टियर-1 कैपिटल आधार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

advertisement

आईपीओ से पहले कंपनी ने 141 एंकर निवेशकों से ₹3,369 करोड़ जुटाए। ब्लैकरॉक, गोल्डमैन सैक्स, ADIA, LIC और टेम्पलटन जैसे दिग्गज निवेशकों ने इसमें भाग लिया। ₹20 करोड़ के शेयर कर्मचारियों के लिए और ₹1,250 करोड़ के शेयर एचडीएफसी बैंक के पात्र शेयरधारकों के लिए रिजर्व हैं।

एचडीबी ने 2024-25 में ₹2,175.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹16,300.28 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में इसका नेट प्रॉफिट ₹2,460.84 करोड़ था। आईपीओ के बाद इसका मार्केट कैप ₹61,250 करोड़ से अधिक होगा।

सब्सक्राइब करें या नहीं?

ब्रोकरेज फर्म्स का रुख इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव है। निर्मल बंग, चॉइस ब्रोकिंग, अरिहंत कैपिटल, केनरा बैंक सिक्योरिटीज और बजाज ब्रोकिंग ने इसे "लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब" करने की सलाह दी है। चोला सिक्योरिटीज ने "लिस्टिंग गेन" के लिए इसे उपयुक्त माना है, जबकि आनंद राठी और एसबीआई सिक्योरिटीज ने "सब्सक्राइब" की सिफारिश की है।

HDB Financial Services IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपोओ का आज जीएमपी 74 रुपये है। लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 10% के प्रीमियम के साथ ₹814 रुपये पर हो सकती है।

HDB Financial Services के बारे में

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDBFS) एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। यह पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के क्लाइंट को सर्विस देती है।

एचडीबीएफएस को अपने लॉन्ग टर्म लोन और बैंक सुविधाओं के लिए केयर एएए और क्रिसिल एएए रेटिंग और अपने शॉर्ट टर्म और कमर्शियल पेपर के लिए ए1+ रेटिंग मिली है। कंपनी के बिजनेस में लेंडिंग और बीपीओ सर्विस दोनों मौजूद है।

