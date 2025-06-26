Pine Labs IPO : कंपनी ने सेबी के पास दाखिल किए पेपर्स! फ्रेश इश्यू के जरिए 2600 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी

Pine Labs IPO: डिजिटल पेमेंट और लेंडिंग प्लेटफॉर्म Pine Labs Ltd ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया है। इस आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए ₹2,600 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 14.78 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

OFS के जरिए Peak XV Partners Pine Investment Holdings, PayPal, Macritchie Investments, Actis Pine Labs Investment Holdings, Mastercard Asia/Pacific, AIM Investment Funds, MW XO Digital Finance Fund Holdco, Lone Cascade, L.P., और कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष लोकेश कपूर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।

IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी कर्ज चुकाने, अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश, आईटी और क्लाउड टेक्नोलॉजीट पर खर्च, और संभावित अधिग्रहणों व अन्य सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों में किया जाएगा।

बुक-रनिंग लीड मैनेजर के तौर पर Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Morgan Stanley India, Jefferies India और JP Morgan हैं, जबकि KFin Technologies को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

Pine Labs, मर्चेंट्स, वित्तीय संस्थाओं, कंज़्यूमर ब्रांड्स और एंटरप्राइजेस के लिए डिजिटल पेमेंट और इशूइंग सॉल्यूशंस प्रदान करता है। कंपनी भारत के अलावा UAE, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अफ्रीका और अमेरिका जैसे बाजारों में भी एक्टिव है।

कंपनी ने DRHP में बताया कि उसने 9 महीनों (31 दिसंबर 2024 तक) में ₹7,531.05 अरब का ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और 3.97 अरब ट्रांसजैक्शन प्रोसेस किए हैं। इसी अवधि में कंपनी की परिचालन से आय ₹1,208.16 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹26.14 करोड़ रहा।

Pine Labs का यह IPO ऐसे समय पर आ रहा है जब भारत में डिजिटल पेमेंट सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है और निवेशकों की नजरें टेक आधारित कंपनियों पर टिकी हैं। कंपनी के मजबूत मर्चेंट नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए इस इश्यू में बाजार से पॉजिटिव प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है। PayPal और Mastercard जैसे बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी में कटौती भी दर्शाती है कि कंपनी अब खुद को पब्लिक मार्केट के लिए तैयार मान रही है।