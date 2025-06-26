Metals Stocks: गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ-साथ आज लगातार पांचवे दिन मेटल सेक्टर की कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है।

खबर लिखे जाने तक निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। आपको बता दें कि पिछले पांच सत्रों में यह इंडेक्स 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

डॉलर के कमजोर होने से मेटल जैसी वस्तुओं की ग्लोबल मांग में सुधार हुआ है, जिससे भारतीय मेटल कंपनियों को निर्यात के अधिक अवसर और बेहतर वैल्यूएशन के माध्यम से लाभ होता है।

इंडेक्स में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर रहा, जो एनएसई पर 3 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 133 रुपये के पार पहुंच गया है।

इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का शेयर 3% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

अन्य शेयरों की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और वेदांता जैसे शेयर 1 प्रतिशत से अधिक चढ़े है।

मेटल शेयरों का हाल

दोपहर 2:36 बजे तक का हाल

सेंसेक्स निफ्टी का हाल

खबर लिखे जानें तक दोपहर 2:36 बजे तक सेंसेक्स 1.05% या 865.32 अंक चढ़कर 83,620.83 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी50 1.03% या 259.85 अंक की तेजी के साथ 25,504.60 अंक पर कारोबार कर रहा था।

