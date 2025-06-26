scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसेल से लेकर टाटा स्टील तक - शानदार रैली; ताबड़तोड़ भाग रहे हैं मेटल स्टॉक, वजह?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 26, 2025 14:54 IST

Metals Stocks: गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ-साथ आज लगातार पांचवे दिन मेटल सेक्टर की कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। 

खबर लिखे जाने तक निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। आपको बता दें कि पिछले पांच सत्रों में यह इंडेक्स 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

डॉलर के कमजोर होने से मेटल जैसी वस्तुओं की ग्लोबल मांग में सुधार हुआ है, जिससे भारतीय मेटल कंपनियों को निर्यात के अधिक अवसर और बेहतर वैल्यूएशन के माध्यम से लाभ होता है।

इंडेक्स में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर रहा, जो एनएसई पर 3 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 133 रुपये के पार पहुंच गया है।  

इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का शेयर 3% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

अन्य शेयरों की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और वेदांता जैसे शेयर 1 प्रतिशत से अधिक चढ़े है। 

खबर लिखे जानें तक दोपहर 2:36 बजे तक सेंसेक्स 1.05% या 865.32 अंक चढ़कर 83,620.83 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी50 1.03% या 259.85 अंक की तेजी के साथ 25,504.60 अंक पर कारोबार कर रहा था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 26, 2025