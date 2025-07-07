Tourism Finance Corporation of India Ltd (TFCI) का नाम इन दिनों शेयर बाजार में छाया हुआ है। पिछले हफ्ते इस स्मॉलकैप स्टॉक में करीब 11% की बढ़त आई। अब कंपनी 10 जुलाई 2025 को स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) पर फैसला लेने वाली है। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। सोमवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। दोपहर 1.30 बजे कंपनी के शेयर 6.47 फीसदी की तेजी के साथ ₹279.96 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट का एलान

पिछले हफ्ते कंपनी ने NSE को जानकारी दी कि वह 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयरों को टुकड़ों में बांटने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखेगी। इसका मतलब है कि एक शेयर को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इससे हर शेयर की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन कुल निवेश की वैल्यू वही बनी रहेगी।

स्टॉक स्प्लिट से छोटे निवेशकों को कम कीमत पर शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकता है।

TFCI के बारे में

TFCI एक फाइनेंस कंपनी है। यह टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क को लोन देती है। इसके अलावा यह रियल एस्टेट, एजुकेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश करती है।

TFCI की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

TFCI का मार्केट कैप करीब ₹2400 करोड़ है। वहीं, FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹251.63 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹103.81 करोड़ रहा।

TFCI शेयर परफॉर्मेंस

TFCI के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 19 फीसदी चढ़ गए। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक ने 66 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह सालभर में शेयर ने 31 फीसदी का रिटर्न दिया। स्टॉक ने पांच साल में 627 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, लिस्टिंग से लेकर अभी तक शेयर ने 1000 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।