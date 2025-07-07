scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTFCI का शेयर ₹262 के पार, स्टॉक स्प्लिट की खबर के बाद निवेशकों में दिखा जोश

TFCI का शेयर ₹262 के पार, स्टॉक स्प्लिट की खबर के बाद निवेशकों में दिखा जोश

सोमवार के कारोबारी सत्र में TFCI के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी ने पिछले हफ्ते स्टॉक स्प्लिट का एलान किया था।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 7, 2025 13:40 IST
Stock Split
Stock Split

Tourism Finance Corporation of India Ltd (TFCI) का नाम इन दिनों शेयर बाजार में छाया हुआ है। पिछले हफ्ते इस स्मॉलकैप स्टॉक में करीब 11% की बढ़त आई। अब कंपनी 10 जुलाई 2025 को स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) पर फैसला लेने वाली है। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। सोमवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। दोपहर 1.30 बजे कंपनी के शेयर 6.47 फीसदी की तेजी के साथ ₹279.96 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट का एलान

पिछले हफ्ते  कंपनी ने NSE को जानकारी दी कि वह 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयरों को टुकड़ों में बांटने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखेगी। इसका मतलब है कि एक शेयर को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इससे हर शेयर की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन कुल निवेश की वैल्यू वही बनी रहेगी।

स्टॉक स्प्लिट से छोटे निवेशकों को कम कीमत पर शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। 

TFCI के बारे में

TFCI एक फाइनेंस कंपनी है। यह टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क को लोन देती है। इसके अलावा यह रियल एस्टेट, एजुकेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश करती है।

TFCI की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

TFCI का मार्केट कैप करीब ₹2400 करोड़ है। वहीं, FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹251.63 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹103.81 करोड़ रहा।

TFCI शेयर परफॉर्मेंस 

TFCI के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 19 फीसदी चढ़ गए। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक ने 66 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह सालभर में शेयर ने 31 फीसदी का रिटर्न दिया। स्टॉक ने पांच साल में 627 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, लिस्टिंग से लेकर अभी तक शेयर ने 1000 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 7, 2025