Gold, Silver Price Today: सोमवार को गिरा सोने और चांदी का भाव, खरीदने से पहले यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। रिटेल के साथ-साथ वायदा कोरोबार में भी सोना और चांदी गिरा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:48 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.30% या 291 रुपये गिरकर 96699 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.47% या 512 रुपये गिरकर 107917 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9674 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8861 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक