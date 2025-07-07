Panchayat Season 5: हो गया बड़ा ऐलान! मेकर्स ने बताया कब आएगा पांचवा सीजन

Panchayat Season 5: देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज पंचायत (Panchayat) के मेकर्स ने पांचवे सीजन (Panchayat Season 5) की घोषणा हो चुकी है। मेकर्स ने यह भी बताया है कि पांचवा सीजन कब रिलीज होगा। इसकी आधिकारिक पुष्टी अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक X हैंडल से की है।

हाल ही में बीते 24 जून 2025 को पंचायत का सीजन 4 रिलीज हुआ था। इसके रिलीज होते ही फैन्स ने जमकर इसका मजा उठाया और चारों तरफ इसी की चर्चा शुरू हो गई है। चौथे सीजन में ऐसे कई बड़े इवेंट हुए हैं जिसके बाद दर्शक बेसब्री से पांचवे सीजन का इंतजार कर रहे हैं चाहे वो भूषण (बनराकस) की बिवी का प्रधान बनने के बाद आगे की कहानी जाननी हो, प्रहलाद चा के सांसद के चुनाव लड़ने की कहानी हो या फिर सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी शुरू को आगे बढ़ते हुए देखना हो, यह सब पांचवे सीजन में देखने को मिलेगी और यही कारण है कि दर्शक भी इस 5वें सीजन को लेकर बेहद उतसाहित हैं।

कब आएगा पांचवा सीजन?

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा की पंचायत का पांचवा सीजन साल 2026 में यानी अगले साल ही आएगा। हालांकि अभी तक डेट और महीने की पुष्टी नहीं हुई है।

पोस्ट में लिखा गया कि नमस्ते 5 फुलेरा वापस आने की तैयारी शुरू कर लीजिये … #पंचायतऑनप्राइम, नया सीजन, जल्द आ रहा है।

पंचायत सीजन 4 की कहानी

इस सीजन की कहानी ग्राम पंचायत चुनाव के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच कड़ा मुकाबला होता है। अंत में क्रांति देवी मामूली अंतर से चुनाव जीत जाती हैं।

दूसरी ओर, सचिव जी यानी अभिषेक की जिंदगी भी करवट लेती है। उन्होंने CAT परीक्षा में 97 पर्सेंटाइल हासिल की, और रिंकी के साथ उनका रिश्ता अब प्यार के इजहार तक पहुंच गया है।

इस बार कहानी में हास्य से ज्यादा राजनीति और इमोशनल गहराई देखने को मिली। पुराने किरदारों की दमदार मौजूदगी और नए ट्विस्ट्स ने दर्शकों को सीजन 5 की ओर उत्सुक कर दिया है।

