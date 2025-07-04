Dayaben Viral Pics: टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे चहेती किरदार दयाबेन यानि दिशा वकानी एक बार फिर चर्चा में हैं। साल 2017 में मेटरनिटी लीव पर गईं दिशा वकानी ने अब तक शो में वापसी नहीं की, लेकिन हाल ही में सामने आई एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

इस वायरल फोटो में दिशा वकानी एक बच्ची के साथ नजर आ रही हैं और खास बात यह है कि वह शो में अपने कैरेक्टर ‘दयाबेन’ के ही लुक में हैं।

फैंस को दिशा का यह बदला हुआ अंदाज खासा आकर्षित कर रहा है। कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि आठ साल बाद भी दिशा की मुस्कान में वही मासूमियत है, हालांकि उनके चेहरे में अब साफ बदलाव दिखता है।



यह तस्वीर किसी फैन क्लब द्वारा शेयर की गई है, क्योंकि दिशा वकानी अब भी पब्लिक इवेंट्स और सोशल मीडिया से दूर ही रहती हैं।

2015 में की थी शादी

दिशा वकानी ने 2015 में चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर पांड्या से शादी की थी। 2017 में वह पहली बार मां बनीं और उसी साल शो से मेटरनिटी ब्रेक पर चली गईं। इसके बाद 2022 में उनके बेटे के जन्म की खबरें सामने आईं, जिसके बाद शो में उनकी वापसी को लेकर कई अटकलें लगाई गईं। हालांकि, दिशा की ओर से कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।

इस नई तस्वीर ने एक बार फिर फैंस को उम्मीद दी है कि शायद दिशा वकानी भविष्य में फिर से ‘दयाबेन’ के रूप में लौटें। फिलहाल, शो में उनकी जगह कोई और अभिनेत्री नहीं लाई गई है, जिससे दर्शकों का यह इंतजार और लंबा होता जा रहा है।

दिशा वकानी की गैरमौजूदगी के बावजूद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की लोकप्रियता बरकरार रही, लेकिन दयाबेन की वापसी की मांग हमेशा बनी रही है। प्रोडक्शन हाउस कई बार इस किरदार के लिए नई कास्टिंग की कोशिश कर चुका है, मगर दर्शकों का जुड़ाव दिशा वकानी से इतना गहरा है कि कोई और चेहरा उन्हें स्वीकार नहीं हो पाया।

यही कारण है कि हर बार जब दिशा की कोई भी झलक सामने आती है, सोशल मीडिया पर अटकलों और उत्साह की लहर दौड़ जाती है।

