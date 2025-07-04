scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारएजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंट्री लेगी ये टेक कंपनी, फंडरेजिंग की खबर के बाद फोकस में स्टॉक

एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंट्री लेगी ये टेक कंपनी, फंडरेजिंग की खबर के बाद फोकस में स्टॉक

GACM Technologies अब एजुकेशन सेक्टर में एंट्री लेने वाली है। कंपनी इसके लिए फंड जुटाने की प्लानिंग में है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में फोकस में है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 4, 2025 14:43 IST
share
share

GACM Technologies Ltd ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अब पढ़ाई और टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में उतरने जा रही है। इसके लिए कंपनी ₹200 करोड़ तक की फंडिंग जुटाने का प्लान बना रही है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस 1 रुपये से भी कम है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

₹200 करोड़ की फंडिंग क्यों?

कंपनी 9 जुलाई 2025 को बोर्ड मीटिंग करेगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से QIP के जरिए नए शेयर जारी कर पैसे जुटाए जाएं। यह पैसा कंपनी के नए बिजनेस प्लान में लगेगा, जिससे कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

GACM Technologies ने बताया कि उसने एक एजुकेशन टेक कंपनी WEXL Edu में 30% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से पढ़ाई और एजुकेशन डेटा से जुड़े काम करती है। खास बात ये है कि WEXL Edu सरकारी और स्कूलों के साथ मिलकर काम करती है।

ये नया कदम सरकार की डिजिटल इंडिया और नई शिक्षा नीति (NEP) जैसे प्रोजेक्ट्स से जुड़ने का मौका देगा। इससे कंपनी को बड़ी-बड़ी सरकारी योजनाओं में काम करने का मौका मिलेगा और उसका नाम और काम दोनों बढ़ेगा।

GACM ने बताया कि WEXL Edu के प्रोजेक्ट्स 80% से ज्यादा मुनाफा देते हैं। इस वजह से कंपनी को उम्मीद है कि इससे उसे अच्छे पैसे मिलेंगे और उसका बिजनेस और मजबूत होगा।

शेयर का हाल

पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर 17% चढ़ा है। साल 2025 में अब तक स्टॉक ने करीब 23% रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 सालों में यह शेयर 113% तक मुनाफा दे चुका है।

GACM Technologies 1995 में शुरू हुई। कंपनी पहले सिर्फ फाइनेंशियल सलाह देती थी, लेकिन अब यह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT सर्विस, और ब्रॉडकास्टिंग जैसे कई काम कर रही है। अब कंपनी पढ़ाई, एजुकेशन टेक और डिजिटल सर्विसेज की तरफ बढ़ रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 4, 2025