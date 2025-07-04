ये हैं 2025 के सबसे भरोसेमंद Mutual Fund, इन फंड ने दिया शानदार रिटर्न

अगर आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन शेयर बाजार के रिस्क से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि जिन लोगों को मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है वे म्यूचुअल फंड में निवेश करें।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि, सही फंड का सेलेक्शन करना बेहद जरूरी है। अगर निवेशक गलत फंड सेलेक्ट करता है तो उसे नुकसान हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको साल 2025 के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे।

Parag Parikh Flexi Cap Fund

इस फंड ने बीते तीन सालों में लगभग 25.5% सालाना रिटर्न दिया है। इसका फंड साइज 1.03 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह फंड उन लोगों के लिए सही है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं।

HDFC Balanced Advantage Fund

यह फंड पहले देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था। इसने तीन सालों में करीब 24% का रिटर्न दिया है। इसका साइज लगभग 97,460 करोड़ रुपये है और यह इक्विटी व डेट दोनों में निवेश करता है।

HDFC Mid Cap Fund

इस फंड ने 3 सालों में करीब 33.7% सालाना रिटर्न दिया है। युवाओं में यह काफी पसंद किया जाता है। इसका फंड साइज लगभग 79,717 करोड़ रुपये है।

HDFC Flexi Cap Fund

इस फंड ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया है और तीन सालों में करीब 28.4% का रिटर्न दिया है। इसका साइज 75,784 करोड़ रुपये है और यह अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश करता है।

SBI Equity Hybrid Fund

यह एक हाइब्रिड फंड है, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का संतुलन रहता है। इसने 3 साल में 18.5% का रिटर्न दिया है और इसका फंड साइज 75,639 करोड़ रुपये है।

ICICI Pru Large Cap Fund

यह फंड स्टेबल पसंद करने वालों के लिए है। इसने तीन सालों में 23.4% का रिटर्न दिया है और इसका फंड साइज 69,762 करोड़ रुपये है।

SBI Liquid Fund

यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो पैसा जल्दी निकालना चाहते हैं। इस फंड ने तीन साल में करीब 7% रिटर्न दिया है और इसका साइज 67,476 करोड़ रुपये है।

Kotak Arbitrage Fund

इसका रिटर्न लगभग 7.7% रहा है और इसका साइज 67,362 करोड़ रुपये है। यह फंड बाजार के उतार-चढ़ाव से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता।

advertisement

HDFC Liquid Fund

इस फंड का फोकस कम समय के निवेश पर है। इसने 3 साल में 7.01% रिटर्न दिया है और इसका साइज 64,397 करोड़ रुपये है।

ICICI Pru Balanced Advantage Fund

इस हाइब्रिड फंड ने तीन साल में 15.6% रिटर्न दिया है। इसका साइज 63,786 करोड़ रुपये है और यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहते हैं।