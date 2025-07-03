एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम Axis Services Opportunities Fund है। यह स्कीम खासतौर पर उन कंपनियों में पैसा लगाएगी जिनकी कमाई सर्विस देने से होती हैं।

आइए, इस स्कीम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कब तक कर सकते हैं निवेश?

यह फंड निवेश के लिए 4 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक खुला हैं। ये एक थीम बेस्ड स्कीम है जो NIFTY Services Sector TRI को फॉलो करेगी। बता दे कि इस फंड को तीन एक्सपर्ट श्रेयश देवलकर, सचिन रिलेकर, और कृष्णा नारायण मैनेज करेंगे। इस स्कीम में सिर्फ ₹100 से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। अगर आप 12 महीने से पहले पैसे निकालते हैं तो 1% चार्ज लगेगा।

ये फंड क्यों है खास

ये फंड उन कंपनियों को सेलेक्ट करेगा जिनका बिजनेस अच्छा चलता हो और जो पैसा समझदारी से खर्च करती हों। इसका फंड का मकसद अच्छे मुनाफे वाली कंपनियों में पैसा लगाना है। Axis Mutual Fund के CEO बी. गोपकुमार का कहना है कि आने वाले समय में भारत की ग्रोथ सर्विस के दम पर होगी। अभी भी भारत की GDP में 55% हिस्सा सर्विस सेक्टर का है।

अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं जो तेजी से बढ़ रहा हो, तो ये स्कीम आपके लिए सही हो सकती है।

इस सेक्टर में करेगी निवेश

इस स्कीम के जरिए उन कंपनियों में निवेश होगा जो इन सर्विस सेक्टर्स बैंक और बीमा जैसी फाइनेंशियल सर्विसेस (Financial Services),कंप्यूटर और कॉलिंग जैसी आईटी और टेलीकॉम (IT & Telecom),इलाज और हॉस्पिटल वाली हेल्थकेयर (Healthcare),ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी वाली ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स (E-commerce & Logistics),ऐप्स और मोबाइल पेमेंट जैसी फिनटेक (Fintech)और मनोरंजन वाली कंपनियां यानी एंटरटेनमेंट (Entertainment) से जुड़ी है।