Paras Defence Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच डिफेंस सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Paras Defence and Space Technologies Ltd) के शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है।

3 जुलाई के बंद भाव 1692 रुपये के मुकाबले आज ये डिफेंस स्टॉक 903 रुपये पर खुला। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर में आज स्टॉक स्प्लिट हुआ है। दरअसल कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ने की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट आज यानी 4 जुलाई थी।

स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जैसे ही शेयर सस्ता हुआ इसे खरीदने के लिए निवेशकों की होड़ मच गई और शेयर करीब 10% उछल गया।

कंपनी का शेयर सुबह 10:45 बजे तक एनएसई पर 9.99% या 84.80 रुपये चढ़कर 933.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 9.89% या 83.95 रुपये की तेजी के साथ 932.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी का इंट्राडे हाई 933.50 रुपये है और इंट्राडे लो 854.95 रुपये है। कंपनी का 52 Week High 971.80 रुपये है और 52 Week Low 401 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7,522.83 करोड़ रुपये है।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:32 बजे तक कंपनी के 4,65,611 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

हाल ही में मिला था बड़ा ऑर्डर

पारस डिफेंस ने 01 जुलाई को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि, एंटी ड्रोन सॉल्यूशन में अग्रणी कंपनी फ्रांस की सेरबैर ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CHIMERA 200 प्रोजेक्ट को विकसित करने में की गई तेज प्रगति को मान्यता दी है, जो ड्रोन जैमिंग तकनीक पर आधारित है। नतीजतन, सेरबैर ने पारस एंटी-ड्रोन से CHIMERA 200 की 30 यूनिट को खरीदने के लिए एक लगभग 2.2 मिलियन यूरो (₹22.21 करोड़) का ऑर्डर दिया है।

