एक खबर और बिखर गया टाटा ग्रुप का ये दिग्गज स्टॉक! 9% से ज्यादा गिरा भाव - ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी घटाया

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 4, 2025 10:31 IST

Trent Share Price: जूडियो और वेस्टसाइड जैसे फैशन रिटेल चेन को ऑपरेट करने वाली टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयरों में आज 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। शेयर आज अपने इंट्राडे लो 5653 रुपये पर पहुंच गया है। 

खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:15 बजे तक 7.09% या 439 रुपये टूटकर 5,752 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.96% या 430.40 रुपये गिरकर 5756 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

चलिए आसान शब्दों में जानते हैं कि आखिर ट्रेंट के शेयरों में आज यह गिरावट क्यों हो रही है। 

क्यों टूटा आज ट्रेंट का शेयर?

कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में अपने मुख्य फैशन कारोबार में स्लो नियर टर्म ग्रोथ का संकेत दिया जिसके बाद आज स्टॉक में यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 

अपनी 73वीं AGM में, ट्रेंट ने अपनी निकट-अवधि की वृद्धि उम्मीदों को कम करते हुए, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने मुख्य फैशन सेगमेंट में 20% की वृद्धि का अनुमान लगाया - जो कि इसके पांच साल के सीएजीआर 35% (वित्त वर्ष 20-25) से काफी कम है। 

हालांकि, मैनेजमेंट ने आने वाले कुछ वर्षों के लिए 25% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद जताई है, लेकिन वर्तमान रन रेट इससे कम है।

Trent Share Price Target

मैनेजमेंट द्वारा सतर्क टिप्पणी के बाद घरेलू ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने इस शेयर पर Hold कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस ₹6,627 से घटाकर ₹5,884 कर दिया है। 

ब्रोकरेज ने इसका कारण ग्रोथ रेट में कमी और वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के राजस्व और EBITDA अनुमानों में कटौती बताया है। 

Trent Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। लेकिन पिछले 6 महीने में शेयर 21 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 414 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 827 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Jul 4, 2025