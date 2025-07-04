शुक्रवार को शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन Sindhu Trade Links नाम की एक छोटी कंपनी के शेयर ने सबका ध्यान खींचा। इस कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए।

बीएसई सेंसेक्स सुबह 67 अंक चढ़कर 83,306 पर खुला, जबकि निफ्टी 23 अंकों की बढ़त के साथ 25,428 तक गया। लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों इंडेक्स नीचे आ गए। सेंसेक्स 83,221 और निफ्टी 25,400 पर ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब है कि बाजार में उतार-चढ़ाव चल रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस कंपनी का शेयर 29.95 रुपये पर बंद हुआ था, लेकिन शुक्रवार को 30.18 रुपये पर खुला और तेजी से चढ़कर 35.25 रुपये तक पहुंच गया। यानी एक दिन में करीब 18% की तेजी। दो दिन में यह शेयर 24% से ज्यादा उछल चुका है।

इस शेयर की हालत अभी तकनीकी रूप से मजबूत मानी जा रही है। यह अपने 5, 20, 50, 100 और 200 दिन के एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी इसमें और तेजी की संभावना है। आज इसमें 31 लाख से ज्यादा शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई, जबकि आमतौर पर दो हफ्तों का औसत सिर्फ 3.37 लाख होता है।

शेयर का RSI (Relative Strength Index) अभी 70.74 है। अगर RSI 70 से ऊपर हो जाए तो शेयर को "महंगा" या "ओवरबॉट" माना जाता है। यानी अब इसमें थोड़ी गिरावट या मुनाफावसूली हो सकती है।

बता दें कि Sindhu Trade Links के साथ Sumeet Industries, Prime Focus, SML Isuzu और Reliance Naval & Engineering के शेयरों ने सुबह 11:18 बजे तक NSE पर 52 हफ्तों के नए हाई पर पहुंच गए।

इन शेयरों में अचानक आई इस तेजी से छोटे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। खासतौर पर ऐसे समय में जब सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

दुनियाभर के बाजारों का हाल

जापान और चीन के बाजारों में तेजी रही, लेकिन कोरिया और हांगकांग के बाजार नीचे रहे। अमेरिका का बाजार भी कल बढ़त के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत भी थोड़ी गिरी है और अब यह 68.51 डॉलर प्रति बैरल है।

विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को 1,481 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए, जबकि भारतीय निवेशकों ने 1,333 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।