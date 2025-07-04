scorecardresearch
1 लाख रुपये में बड़ा दांव! कंपनी ने 51% हिस्सेदारी खरीदकर तेल-गैस सेक्टर में ली एंट्री, शेयर में आई तेजी

1 लाख रुपये में बड़ा दांव! कंपनी ने 51% हिस्सेदारी खरीदकर तेल-गैस सेक्टर में ली एंट्री, शेयर में आई तेजी

Hazoor Multi Projects के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने केवल 1 लाख रुपये में 51 फीसदी की हिस्सेदारी खरीद ली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 4, 2025 11:10 IST
Hazoor Multi Projects shares
शेयर बाजार में शुक्रवार को Hazoor Multi Projects Ltd (HMPL) के शेयर में हल्की तेजी देखी गई। इसकी वजह बनी एक बड़ी घोषणा है। कंपनी ने Vyom Hydrocarbon Private Ltd (VHPL) में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। खास बात ये है कि HMPL ने ये डील सिर्फ ₹1.02 लाख में पूरी की है। सुबह 11 बजे कंपनी के शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ ₹39.97 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

क्या है कंपनी की स्ट्रैटेजी?

HMPL का मकसद साफ है कि वह तेल और गैस, खनन, पर्यावरण इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में एंट्री करना चाहती है। VHPL जैसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर वह इन उभरते हुए सेक्टर में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। इससे न सिर्फ कंपनी की इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि उसका बिजनेस पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा।

Vyom Hydrocarbon एक नई कंपनी है, जो अगस्त 2023 में रजिस्टर हुई थी। फिलहाल इसकी कोई टर्नओवर नहीं है। HMPL इसे भविष्य की संभावनाओं वाली कंपनी मान रही है। VHPL का फोकस तेल और गैस की खुदाई, माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेस, EPC (Engineering, Procurement, Construction), और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में है।

Quippo के रिग्स खरीदने की तैयारी

एक और बड़ी खबर ये है कि HMPL ने अपने पार्टनर Last Mile Sports LLP के साथ मिलकर Srei Equipment Finance Ltd को एक ऑफर दिया है। यह ऑफर Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd की देनदारियों और रिग्स को लेकर है। इन रिग्स का इस्तेमाल फिलहाल Quippo कर रही है और HMPL इन्हें खरीदकर अपने एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है।

हालांकि इस खबर के बाद शेयर में बड़ी तेजी नहीं आई, लेकिन यह खबर लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए बहुत अहम है। इससे साफ है कि HMPL अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऑयल एंड गैस, माइनिंग और पर्यावरण तकनीक जैसे उभरते सेक्टर्स में भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
