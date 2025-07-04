14 रुपये वाले ज्वैलरी शेयर में तूफानी तेजी, कंपनी ने किया जबरदस्त कमाल
शुक्रवार के कारोबारी सत्र में PC Jeweller के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी ने गुरुवार को पहली तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी किया था।
PC Jeweller Ltd के शेयर शुक्रवार को शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट दिये थे। इस अपडेट के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में बढ़ गई। शुक्रवार को शेयर (PC Jeweller Share) में 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। सुबह 10.50 बजे कंपनी के शेयर 9.47 फीसदी की बढ़त के साथ ₹15.32 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।
बढ़ गई कंपनी की आमदनी
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 में कंपनी की आमदनी करीब 80% बढ़ गई है। PC Jeweller ने जानकारी दी है कि वह 2025 में पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाएगी। मार्च तक कंपनी ने बैंकों से लिए गए कर्ज का 50% चुका दिया था। जून तिमाही में कंपनी ने 7.5% का कर्ज भी
सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की ज्वेलरी की डिमांड में कोई कमी नहीं आई। खासकर शादी और त्योहारों के सीजन ने बिक्री को जबरदस्त बूस्ट दिया।
PC Jeweller ने FY24 में ₹629 करोड़ का घाटा दिखाया था, लेकिन FY25 में कंपनी ₹577.70 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है। कंपनी की कुल आमदनी ₹669 करोड़ से बढ़कर ₹2,371 करोड़ हो गई है।
शेयर की परफॉर्मेंस (PC Jeweller Share Performance)
PC Jeweller ने निवेशकों को लंबे समय में मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 28 फीसदी की तेजी आई। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक 5 फीसदी गिर गया है। शेयर ने सालभर में 190 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पांच साल में स्टॉक ने 817 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 19.30 रुपये और 52-वीक लो 5.09 रुपये है। कंपनी का मार्केट-कैप भी 10.08 हजार करोड़ रुपये है।