आईटी स्टॉक ने दिया 128% रिटर्न, अब कंपनी में लॉन्च किया जबरदस्त AI प्रोडक्ट; शेयर ₹40 से कम

Newsशेयर बाज़ारआईटी स्टॉक ने दिया 128% रिटर्न, अब कंपनी में लॉन्च किया जबरदस्त AI प्रोडक्ट; शेयर ₹40 से कम

आईटी पेनी स्टॉक Blue Cloud Softech Solutions ने नया हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। निवेशकों को कंपनी के स्टॉक पर नजर रखना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 15:57 IST
IT shares

Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BCSSL) के शेयर गुरुवार को 2% चढ़कर ₹34.09 पर बंद हुए। इस कंपनी के शेयरों ने पिछले साल 52-वीक के लो ₹14.95 से अब तक 128% रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

कंपनी ने अब हेल्थ टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी शुरुआत की है। BCSSL ने BluHealth Platform v2.0 लॉन्च किया है। यह एक एडवांस्ड AI पावर्ड हेल्थकेयर सॉल्यूशन है। यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर बड़ी हेल्थकेयर सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है।

BluHealth का मकसद दुनिया के उन इलाकों तक बेहतर इलाज पहुंचाना है, जहां मेडिकल सर्विस सीमित हैं। यह प्लेटफॉर्म HIPAA और GDPR जैसे इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है और Universal Health Coverage को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

BluHealth में कई आधुनिक फीचर जैसे AI से लैस क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट, फास्ट और सटीक रिपोर्टिंग, स्मार्ट पेशेंट रूटिंग और टेस्ट सर्विस हैं। यह तकनीक डॉक्टरों का समय बचाकर इलाज को ज्यादा असरदार बनाती है।

यह प्लेटफॉर्म रिमोट एरिया में भी काम कर सकता है क्योंकि यह ऑफलाइन मोड में भी मरीजों की निगरानी कर सकता है। इसमें कई सेंसर होते हैं जो मरीज की हेल्थ को लगातार ट्रैक करते हैं, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो या नहीं।

कंपनी को उम्मीद है कि BluHealth Platform को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में बड़ी मांग मिलेगी। BCSSL का अनुमान है कि इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए उसे करीब 6 मिलियन डॉलर का बिजनेस मिल सकता है।

हाल ही में कंपनी ने अपने शेयरों को 2:1 के रेश्यो में बांट दिया। इससे ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर अब ₹1 में मिल रहा है। इससे रिटेल निवेशकों के लिए शेयर खरीदना आसान हो गया है।

बता दें कि Blue Cloud Softech Solutions Ltd की शुरुआत तेलंगाना में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह कंपनी AI बेस्ड हेल्थकेयर और IoT टेक्नोलॉजी पर काम करती है और हेल्थ सेक्टर में बदलाव लाने के मिशन पर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
