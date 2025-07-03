LIC के निवेश वाली NBFC कंपनी के शेयर पर रखें नजर, कंपनी ने SBI को ₹30 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स बेचे

LIC के निवेश वाली NBFC stock निवेशकों के रडार में है। हम Paisalo Digital Limited शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी ने 3 जुलाई 2025 को बड़ा एलान किया था। इस एलान के बाद स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता हैं। दोपहर 12.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 30.92 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने बेचे कमर्शियल पेपर्स

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को ₹30 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स बेचे हैं। कंपनी की फाइनेंस और ऑपरेशंस कमेटी की बैठक ने यह फैसला लिया है। कंपनी ने कुल 600 कमर्शियल पेपर्स जारी किए हैं।

हर पेपर की फेस वैल्यू ₹5 लाख रखी गई है, लेकिन इन्हें ₹4,90,683.50 की कीमत पर बेचा गया है। इसका मतलब है कि SBI ने कम कीमत पर पेपर्स खरीदे, और मैच्योर होने पर उन्हें पूरी राशि मिलेगी। इस डील से SBI को करीब 11% का रिटर्न मिलेगा।

यह डील बहुत ही कम समय के लिए हुई है। इन कमर्शियल पेपर्स की मियाद सिर्फ 63 दिन है यानी SBI को यह पैसा 4 सितंबर 2025 को वापस मिल जाएगा।

इस डील के लिए IDBI Bank को Issuing and Paying Agent (IPA) बनाया गया है। इसका मतलब है कि जब पैसे वापस करने का समय आएगा, तो IDBI Bank उसके लिए जिम्मेदार होगा।

कमर्शियल पेपर क्या है?

कमर्शियल पेपर (Commercial Paper) एक तरह का कर्ज होता है, जिसे कंपनियां कुछ समय के लिए पैसा जुटाने के लिए जारी करती हैं। ये बिना किसी गारंटी के होते हैं और बहुत कम समय के लिए जारी किए जाते हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस

Paisalo Digital Limited का स्टॉक स्मॉलकैप है। इस शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 1 फीसदी गिरा है। YTD के आधार पर साल 2025 में अभी तक शेयर में 37 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 151 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 2,790.25 करोड़ रुपये है।