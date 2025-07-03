Tata Steel Share Price: टाटा स्टील के शेयरों में गुरुवार को 1.7% तक की बढ़ोतरी हुई, जिससे दो दिन की तेजी बढ़कर 5.5% हो गई। इस तेजी के कारण शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 168.75 रुपये को टच किया है।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:02 बजे तक कंपनी के 19,03,386 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर इस मेटल स्टॉक में क्या है तेजी?

क्यों है टाटा स्टील के शेयरों में तेजी?

मजबूत ग्लोबल संकेतों, मेटल की कीमतों में उछाल और कंपनी के यूके परिचालन को लेकर पॉजिटिव उम्मीद के कारण यह तेजी आई है। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन की कंपनी की AGM में की गई टिप्पणियों से निवेशकों की धारणा और मजबूत हुई है। शेयरधारकों के सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा स्टील के यूके परिचालन का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में इस साल काफी बेहतर रहने की उम्मीद है - यह निश्चित रूप से एबिटा-पॉजिटिव होगा।

चीन से बेहतर फैक्टरी डेटा के बाद प्रोडक्शन में सुधार के संकेत के बाद ग्लोबल स्टील वायदा में अच्छे उछाल के कारण बुधवार को टाटा स्टील के शेयरों में 3% से ज्यादा की उछाल आई थी जो आज भी जारी है।

सुबह 11:30 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.45% या 0.75 रुपये की तेजी के साथ 166.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.46% या 0.76 रुपये चढ़कर 166.64 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tata Steel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 5 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 47 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में शेयर 90 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 404 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।