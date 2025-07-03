Nykaa Share Price: गुरुवार 03 जुलाई को FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) के शेयर में 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट एक ब्लॉक डील के बाद आई है।

खबर लिखे जानें तक सुबह 10:17 बजे तक बीएसई पर कंपनी का शेयर 3.54% या 7.50 रुपये टूटकर 204.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.56% या 7.54 रुपये गिरकर 204.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के सुबह 10:01 बजे तक के डेटा के मुताबिक कंपनी के 6,85,82,301 इक्विटी शेयर (6.8 करोड़) में ट्रेड हुआ है।

ऐसी खबर है कि इस ब्लॉक डील में बंगा परिवार, जिसमें शिपिंग टाइकून हरिंदरपाल बंगा, जिन्हें हैरी बंगा के नाम से जाना जाता है, और अन्य शामिल हैं, ने एफएसएन ई-कॉमर्स में अपनी लगभग 2 प्रतिशत हिस्सेदारी, या अपनी आधी हिस्सेदारी, बेचने के लिए ब्लॉक डील की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगा परिवार के पास कंपनी में करीब 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और वह अपनी आधी हिस्सेदारी यानी करीब 2 प्रतिशत बेच देगा। ये परिवार नाइका में बची हुई 2-2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बरकरार रखेगा।

मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, प्रमोटरों के पास कंपनी में लगभग 52.2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। एफआईआई और डीआईआई के पास कंपनी में 8.8 प्रतिशत और 25.2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि पब्लिक होल्डिंग लगभग 13.8 प्रतिशत थी। मार्च तिमाही में हरिंदरपाल सिंह बंगा के पास कंपनी में 4.97 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

बंगा परिवार नाइका में शुरुआत से ही निवेशित है। परिवार ने 2014 में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म में निवेश किया था और जब कंपनी की कीमत 20 मिलियन डॉलर थी, तब उन्होंने शेयर खरीदे थे।

ग्यारह साल बाद, कंपनी कई गुना बढ़ गई है और अब इसकी कीमत लगभग 700 मिलियन डॉलर है, जिसके कारण बंगा परिवार को काफी प्रॉफिट हुआ है।

कंपनी ने नवंबर 2022 में 5:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।