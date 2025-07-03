Adani Stock to BUY: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में तेजी के बीच निवेशकों के लिए कमाई का अच्छा मौका आया है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अडाणी ग्रुप की दिग्गज सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements) पर BUY कॉल दिया है।

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में इस कंपनी पर अपनी राय दी है और साथ ही इसके शेयर का टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Ambuja Cements पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि हमने हाल ही में राजस्थान के मारवाड़ मुंडवा प्लांट के दौरे के दौरान अंबुजा सीमेंट्स के मैनेजमेंट से बातचीत की।

बातचीत के मुताबिक (1) कंपनी ने वित्त वर्ष 26 तक 118 मिलियन टन और वित्त वर्ष 28 तक 140 मिलियन टन (वर्तमान में ~103 मिलियन टन से) के अपने सीमेंट क्षमता विस्तार लक्ष्य को दोहराया है; (2) इसका लक्ष्य बाजार हिस्सेदारी को वर्तमान ~14% से बढ़ाकर वित्त वर्ष 28 तक 17-18% और वित्त वर्ष 30 तक 20% से अधिक करना है; (3) कंपनी का टारगेट लागत में 500-550 रुपये प्रति टन की कमी करना है, जिससे वित्त वर्ष 28 तक लागत/टन घटकर 3,650 रुपये प्रति टन हो जाएगी; और (4) लॉन्ग टर्म रणनीतिक फोकस अपने "एक बिजनेस, एक कंपनी" विजन के तहत परिचालन को इंटीग्रेट करने पर है।

Ambuja Cements Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 635 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 594 रुपये के CMP के आधार पर 6.8% के अपसाइड की बात कही है।

Ambuja Cements Share Price

सुबह 10:39 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.19% या 1.15 रुपये टूटकर 593.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.19% या 1.10 रुपये गिरकर 593.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Ambuja Cements Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 36 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 61 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 203 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।