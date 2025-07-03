50 रुपये वाले ये पेनी स्टॉक करवाएंगे मुनाफा, लिस्ट में एग्रो और ज्वैलरी शेयर शामिल
Multibagger Penny Stock: अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हम आपके लिए 50 रुपये से कम कीमत वाले छुटकू शेयर की लिस्ट लेकर आए हैं। ये शेयर लॉन्ग टर्म में मुनाफा करवा सकते हैं।
शेयर बाजार में बिना सोच-समझे किया गया निवेश अक्सर नुकसान करवा सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि निवेशक को हमेशा रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। अगर निवेशक लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहता है तो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियां अच्छा रिटर्न दे सकती हैं।
हम आपको नीचे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत भले ही 50 रुपये (Shares under ₹50) से कम है, लेकिन लंबे टेन्योर में यह स्टॉक शानदार रिटर्न दे सकता है।
HMA Agro Industries
HMA Agro Industries की चौथी तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹12.35 करोड़ रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 1242% की बढ़त को दिखाता है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,559 करोड़ से ज्यादा है। अभी इस स्टॉक का प्राइस ₹31.2 के आस-पास है।
PC Jeweller
PC Jeweller कभी टॉप ज्वेलरी कंपनियों में शामिल होती थी। कंपनी ने मार्च तिमाही में ₹94.78 करोड़ का मुनाफा कमाया था। पीसी ज्वैलर्स के स्टॉक का रेश्यो 15.68 है। कंपनी के सालाना मुनाफे में 177% की ग्रोथ देखी गई। अभी कंपनी के शेयर का भाव करीब ₹13.8 है।
Sagility India
Sagility India एक हेल्थकेयर बीपीओ कंपनी है। इसका मार्केट कैप ₹2,046 करोड़ है। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹182.57 करोड़ रहा है। शेयर का प्राइस अभी लगभग ₹43.7 है। वहीं, स्टॉक का PE Ratio 37.95 है।
Trident
Trident Ltd. घरेलू बाजार में एक बड़ा नाम है। कंपनी का मार्केट कैप ₹15,660 करोड़ है। पिछली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹133.42 करोड़ रहा है। अभी ट्राइडेंट के शेयर का प्राइस ₹30.7 के आस-पास है।
Dwarikesh Sugar
शुगर कंपनी Dwarikesh Sugar कई बार निवेशकों के रडार में रहता है। पिछले कारोबारी साल की मार्च तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹46.33 करोड़ रहा। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप ₹921 करोड़ है। Dwarikesh Sugar के शेयर का प्राइस लगभग ₹49.6 है।
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप छोटे शेयर में निवेश का प्लान कर रहे हैं तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ फंडामेंटल के बारे में जरूर रिसर्च करना चाहिए। आप इसके लिए किसी वित्तीय सलाहकार से भी मदद ले सकते हैं। पेनी स्टॉक में उतार-चढ़ाव रहता है। ऐसे में निवेशक को धैर्य जरूर रखना चाहिए और कभी भी घबराहट में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।