NSE पर लिस्ट होगा ये लॉजिस्टिक्स शेयर, बोर्ड ने दी मंजूरी; निवेशक को दे चुका 1400% रिटर्न

3 जुलाई 2025 (गुरुवार) के कारोबारी सत्र में Tiger Logistics के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा अपडेट दिया था। इस अपडेट के बाद कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई। आज सुबह कंपनी के शेयर 57.25 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुले थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्टॉक ने 58.80 रुपये के उच्चतम स्तर को टच कर लिया। 11.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 58.50 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जल्द NSE पर होगी लिस्टिंग

Tiger Logistics (India) Ltd के बोर्ड ने NSE के मेन बोर्ड पर लिस्टिंग को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि जल्द ही Tiger Logistics के शेयर NSE मेनबोर्ड पर भी ट्रेड करेंगे। हालांकि, इसके लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगी।

बता दें कि कंपनी ने ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाने, शेयरहोल्डर्स की लिक्विडिटी को सुधारने और ज्यादा बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह फैसला लिया है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹92.71 करोड़ से बढ़कर ₹114.50 करोड़ हो गया। वहीं, नेट प्रॉफिट भी ₹4.03 करोड़ से बढ़कर ₹6.44 करोड़ पहुंच गया।

Tiger Logistics के बारे में

Tiger Logistics एक India-based logistics company है। Tiger Logistics कई अहम सेक्टरों में अपना दायरा बढ़ा रही है। कंपनी को हाल ही में BHEL, HPCL, BEML जैसे बड़े सरकारी संगठनों से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी ने LCL Shipments के लिए CUBOX लॉन्च किया है। कंपनी के इस कदम से ₹100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद है।

कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में BHEL, Hero, Honda, LG, CEAT, ABB, HAL और United Nations जैसे दिग्गज कंपनी शामिल हैं। बता दें कि Tiger Logistics, ऑटोमोटिव, डिफेंस, इंजीनियरिंग, एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टरों को सर्विस देती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

Tiger Logistics के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। BSE Analytics से मिली जानकारी के अनुसार पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयर 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। साल 2025 में अभी तक स्टॉक में 17 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, एक साल में स्टॉक ने 52.12 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 1415 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 620.61 करोड़ रुपये है।