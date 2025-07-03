scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारस्टॉक स्पिलट को मिली मंजूरी, इस दिन टुकड़ों में बंटेगा ऑटो कंपनी का शेयर

Corporate Action: स्टॉक मार्केट में Pavna Industries ने स्टॉक स्पिलट का एलान कर दिया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। आइए, स्टॉक स्पिलट का रिकॉर्ड डेट जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 10:43 IST
Stock Split
गुरुवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। सुबह 10.30 बजे के करीब BSE 300 अंक से ज्यादा चढ़ गया था। इस तेजी के बीच ऑटो सेक्टर की कंपनी पावना इंडस्ट्रीज के शेयर (Pavna Industries Share) में भी तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बुधवार को बड़ा एलान किया, जिसके बाद निवेशकों ने स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई।

आज कंपनी के शेयर 424 रुपये के भाव पर खुले और थोड़ी देर में ₹455 के भाव पर पहुंच गए। करीब 10.35 बजे कंपनी के शेयर 3.84 फीसदी की तेजी के साथ ₹433.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

शेयर में क्यों आई तेजी? 

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि बोर्ड ने स्टॉक स्पिलट को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते कंपनी ने बताया था कि 2 जुलाई को स्टॉक स्पिलट को लेकर बोर्ड मीटिंग होगी। बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने शेयर बाजार को यह बड़ी जानकारी दी।

कितने टुकड़ों में बंटेगा शेयर?

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी 1:10 रेश्यो के हिसाब से स्टॉक स्पिलट करेगी। इसका मतलब है कि 1 शेयर के 10 टुकड़ें होंगे। बता दें कि अभी तक कंपनी ने स्टॉक स्पिलट के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है।

रिकॉर्ड डेट वो दिन होता है, जिस दिन शेयर पर कॉर्पोरेट एक्शन लिया जाता है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में स्टॉक होगा, उन्हें ही फायदा मिलेगा।

स्टॉक स्पिलट क्यों?

स्टॉक स्पिलट एक कॉर्पोरेट एक्शन है। इससे शेयर की संख्या में इजाफा होता है और फेस वैल्यू कम हो जाती है। यह स्टॉक के लिक्विडिटी को एडजेस्ट करने में मदद करता है। हालांकि, इससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Pavna Industries Share Performance)

स्टॉक में आई तेजी के बाद पावना इंडस्ट्रीज का मार्केट-कैप 607.72 करोड़ रुपये हो गया है। BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 9 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, स्टॉक ने सालभर में 14 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक शेयर ने टोटल 28 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 3, 2025