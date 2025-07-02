एक शेयर के बदले मिलेंगे 20 शेयर, इस मल्टीबैगर कंपनी ने दिया तोहफा

शेयर बाजार में कमाई का सीजन चल रहा है। कई कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड (Dividend), बोनस (Bonus Share) और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) जैसे तोहफे दे रही हैं। इसी कड़ी में Bemco Hydraulics Ltd ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है।

टुकड़ों में बंटेंगे शेयर

BSE पर लिस्टेड Bemco Hydraulics Ltd ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वह अपने शेयरों को 1:10 के रेश्यो में स्प्लिट करेगी। इसका मतलब है कि 1 शेयर को तोड़कर 10 शेयर में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस शेयर भी देगी।

अगर किसी निवेशक के पास 1 शेयर है तो स्प्लिट के बाद उसके 10 शेयर हो जाएंगे। फिर हर शेयर पर 1 बोनस मिलने से यह संख्या कुल 20 शेयर हो जाएगी।

शेयर का मौजूदा भाव और रिटर्न

इस समय Bemco Hydraulics का शेयर भाव ₹2705 के आसपास है। खास बात यह है कि इस शेयर ने सिर्फ 1 साल में करीब 100% रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में इस शेयर ने 4000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 40 लाख से ज्यादा होती। कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹592 करोड़ है।

Bemco Hydraulics Ltd. के बारे में

Bemco Hydraulics Ltd. की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। यह कंपनी हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी में काम करती है। कंपनी Hydraulic Press, Re-Railing Equipment, Lightweight Hydraulic Tools, और Re-Railing Systems बनाती है। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का भी काम करती है।