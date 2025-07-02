scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारएक शेयर के बदले मिलेंगे 20 शेयर, इस मल्टीबैगर कंपनी ने दिया तोहफा

एक शेयर के बदले मिलेंगे 20 शेयर, इस मल्टीबैगर कंपनी ने दिया तोहफा

Bemco Hydraulics ने स्टॉक स्पिलट का एलान कर दिया। कंपनी एक शेयर को 20 शेयर में बांटेंगी। आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 2, 2025 15:47 IST
Stock Split
Stock Split

शेयर बाजार में कमाई का सीजन चल रहा है। कई कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड (Dividend), बोनस (Bonus Share) और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) जैसे तोहफे दे रही हैं। इसी कड़ी में Bemco Hydraulics Ltd ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है।

टुकड़ों में बंटेंगे शेयर

BSE पर लिस्टेड Bemco Hydraulics Ltd ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वह अपने शेयरों को 1:10 के रेश्यो में स्प्लिट करेगी। इसका मतलब है कि 1 शेयर को तोड़कर 10 शेयर में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस शेयर भी देगी।

अगर किसी निवेशक के पास 1 शेयर है तो स्प्लिट के बाद उसके 10 शेयर हो जाएंगे। फिर हर शेयर पर 1 बोनस मिलने से यह संख्या कुल 20 शेयर हो जाएगी। 

शेयर का मौजूदा भाव और रिटर्न

इस समय Bemco Hydraulics का शेयर भाव ₹2705 के आसपास है। खास बात यह है कि इस शेयर ने सिर्फ 1 साल में करीब 100% रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में इस शेयर ने 4000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 40 लाख से ज्यादा होती। कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹592 करोड़ है।

Bemco Hydraulics Ltd. के बारे में

Bemco Hydraulics Ltd. की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। यह कंपनी हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी में काम करती है। कंपनी Hydraulic Press, Re-Railing Equipment, Lightweight Hydraulic Tools, और Re-Railing Systems बनाती है। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का भी काम करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 2, 2025