Dmart Share Price: डी-मार्ट (D-Mart) रिटेल चेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts) के शेयरों में आज करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है।

गुरुवार को बीएसई पर यह शेयर 3.8% गिरकर 4,225 रुपये पर आ गया। यह गिरावट कंपनी द्वारा पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी करने के बाद आया है।

दरअसल कंपनी ने अपनी पहली तिमाही का अपडेट जारी करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 16.2% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 15,932.12 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 13,711.87 करोड़ रुपये था।

कंपनी द्वारा जारी इस अपडेट से मार्केट खुश नहीं हुआ जिसके कारण शेयर में आज ये गिरावट देखने को मिल रही है।

30 जून, 2025 तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने देश भर में 424 स्टोर चल रहे थे। कंपनी ने पहली तिमाही में 6 नए स्टोर जोड़े, जिसमें आगरा में एक महत्वपूरण एंट्री भी शामिल है जो गाजियाबाद में एंट्री करने के बाद उत्तर प्रदेश में इसका पहला बड़ा विस्तार है।

Q1 अपडेट, FY25 के चौथे तिमाही के प्रदर्शन के बाद आया है, जहां कंपनी ने कुल राजस्व में 17% की वृद्धि के बावजूद कंसो नेट प्रॉफिट में 2% की गिरावट दर्ज की, जो 551 करोड़ रुपये रहा, जबकि कुल राजस्व 14,872 करोड़ रुपये रहा।

EBITDA मामूली रूप से 1.2% बढ़कर 955.3 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन मार्जिन दबाव में रहा, EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 7.4% से घटकर 6.4% रह गया।

दोपहर 1:23 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.08% या 47.55 रुपये गिरकर 4344.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.06% या 46.40 रुपये टूटकर 4,345.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

