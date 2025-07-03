scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसबको उम्मीद थी आज गिरेगा ये टाटा स्टॉक! लेकिन 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड - आपके पास है?

सबको उम्मीद थी आज गिरेगा ये टाटा स्टॉक! लेकिन 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड - आपके पास है?

दरअसल आज ऐसी उम्मीद की जा रही थी की इस शेयर में गिरावट आएगी क्योंकि बीते मंगलवार को कंपनी को जीएसटी से 265.25 करोड़ रुपये का शो काउज नोटिस मिला था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 12:00 IST

Voltas Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास लिमिटेड (Voltas Ltd.) के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 3.5% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। शेयर ने आज अपने इंट्राडे हाई 1379.05 रुपये को टच किया है। 

दरअसल आज ऐसी उम्मीद की जा रही थी की वोल्टास के शेयर में गिरावट आएगी क्योंकि बीते मंगलवार को कंपनी को जीएसटी से 265.25 करोड़ रुपये का शो काउज नोटिस मिला था। हालांकि आज मार्केट ने इस नोटिस को नजरअंदाज किया जिसके बाद स्टॉक में यह अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 

कंपनी ने मंगलवार को यह बताया था कि उसे देहरादून के जीएसटी ऑफिस से एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें यूनिवर्सल कम्फर्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसका वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी में विलय हो गया) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटी का कम भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। 

कारण बताओ नोटिस में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न ब्याज और जुर्माने के साथ 265.25 करोड़ रुपये की कर राशि की मांग की जाए।

Voltas Share Price

सुबह 11:41 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.50% या 46.60 रुपये चढ़कर 1379 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 3.43% या 45.70 रुपये चढ़कर 1,378.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Voltas Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर करीब 25% गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 43 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 145 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हाल ही में दिया था डिविडेंड

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को जून 2025 में 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जून 2024 में 5.50 रुपये, जून 2023 में 4.25 रुपये, जून 2022 में 5.50 रुपये और अगस्त 2021 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
