Zee Entertainment Share Price: टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) के शेयरो में आज 3% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है।

इस तेजी के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए 45.3% के अपसाइड की बात कही है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने इस कंपनी पर क्या राय दी है और इसका टारगेट प्राइस कितना रखा है।

Zee Entertainment पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ज़ी एंटरटेनमेंट ने 10 जुलाई को प्रमोटर्स के फंड इन्फ्यूजन पर शेयरधारकों की वोटिंग से पहले निवेशकों के लिए “Ask me anything” वेबिनार आयोजित किया।

इसने अपने पूंजी निवेश के propriety, रणनीतिक प्राथमिकताओं और मीडियम टर्म के ग्रोथ रोडमैप के बारे में डिटेल जानकारी दी।

सत्र में कंपनी के पांच-भाग वाले बिजनेस मॉडल के बारे में भी बताया गया: टीवी (लीनियर), डिजिटल, संगीत, स्टूडियो और सिंडिकेशन। ये सभी प्लेटफॉर्म पर मजबूत IP पर केंद्रित एक आम सामग्री रणनीति से जुड़े हुए हैं।

प्रमोटरों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना दिखाता है कि वे छोटे (अल्पसंख्यक) शेयरधारकों के हितों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं।

Zee Entertainment Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 210 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने CMP 144 रुपये से 45.3% ऊपर जाएगा।

Zee Entertainment Share Price

सुबह 11:24 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.23% या 4.65 रुपये चढ़कर 148.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 3.11% या 4.47 रुपये की तेजी के साथ 148.41 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Zee Entertainment Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 41 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हालांकि सालाना आधार पर स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में शेयर 1 प्रतिशत, पिछले 3 साल में 32 प्रतिशत और पिछले 5 साल में 13 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।