Gold, Silver Price Today: आज सोना खरीदने जा रहे हैं तो पहले चेक करें लेटेस्ट रेट - शुक्रवार को बढ़ा है भाव

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में आज भी तेजी जारी है। शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

अगर फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो गोल्ड के फ्यूचर ट्रेड की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन चांदी के वायदा कारोबार में कीमतें टूटी हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:16 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.26% या 255 रुपये चढ़कर 97037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.03% या 36 रुपये गिरकर 108200 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9714 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8898 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,361 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,367 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।



दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,513 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।



पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,409 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।



कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,365 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,522 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,385 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,24,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,506 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



