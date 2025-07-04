Crizac IPO GMP Today: B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिज़ैक लिमिटेड (Crizac Limited) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का तीसरा और आखिरी दिन है। इस ऑफर 2 जुलाई को ओपन हुआ था। तीसरे दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेजी लौटी है। ₹860 करोड़ का यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 3.51 करोड़ इक्विटी शेयर जारी कर रही है।

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए फिक्स्ड प्राइस 245 रुपये प्रति शेयर का रखा है। इसका लॉट साइज 61 शेयरों का है इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,213 रुपये का निवेश करना होगा।

अब तक कैसा रहा है सब्सक्रिप्शन?

पिछले दो दिनों की बात करें तो इस आईपीओ का कुल 3.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसमें

Qualified Institutional Buyers (QIBs) ने 0.15 गुना, Non-Institutional Investor (NIIs) ने 7.41 गुना और Retail Individual Investor ने 2.89 गुना सब्सक्राइब किया है।

Crizac IPO Details

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited (Link Intime) है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 7 जुलाई को हो सकता है तो वहीं लिस्टिंग बुधवार 9 जुलाई को हो सकती है।

Crizac IPO GMP Today

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटो के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 11:28 बजे तक 32 रुपये था। वहीं गुरुवार को इसका जीएमपी 22 रुपये था। लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस शेयर की लिस्टिंग 13.06% के प्रीमियम के साथ ₹277 रुपये पर हो सकती है।

Crizac Limited के बारे में

क्रिज़ैक लिमिटेड एजेंटों और ग्लोबल हाई एजुकेशन के लिए एक बी2बी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ग्लोबल हाई एजुकेशन संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय छात्र भर्ती सॉल्यूशन प्रदान करता है।

कंपनी के पास कैमरून, चीन, घाना और केन्या सहित कई देशों में सलाहकार हैं। 30 सितंबर, 2024 तक, कंपनी के पास 329 कर्मचारियों और 10 सलाहकारों की एक टीम थी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य में व्यापक अनुभव था।