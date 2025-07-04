scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारगिरावट के बाद भी चर्चा में ये शेयर, 250% से ज्यादा का रिटर्न देने वाली कंपनी जुटाएगी फंड

गिरावट के बाद भी चर्चा में ये शेयर, 250% से ज्यादा का रिटर्न देने वाली कंपनी जुटाएगी फंड

Cellecor Gadgets Ltd के शेयर निवेशकों के रडार में है। कंपनी एक बार फिर से फंडरेजिंग करने वाली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 4, 2025 12:18 IST
Shares of Cellecor Gadgets

Cellecor Gadgets Ltd का शेयर गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को भी कंपनी के शेयर 1% टूटकर ₹36 पर आ गए। शेयर में गिरावट होने के बावजूद निवेशकों की नजरें अभी भी इस स्टॉक पर हैं। दरअसल, कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए फिर से फंड जुटाने की तैयारी कर रही है।

8 जुलाई को होगा बड़ा फैसला

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 8 जुलाई 2025 को होगी। इस मीटिंग में मुख्य एजेंडा होगाफंड रेजिंग है। फंड रेजिंग एक या एक से अधिक हिस्सों में हो सकती है। इसमें सभी जरूरी नियामकीय मंजूरियां और शेयरहोल्डर्स की सहमति शामिल होगी। इसके अलावा बोर्ड अन्य जरूरी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मुद्दों पर भी चर्चा करेगा।

Cellecor Gadgets Ltd के बारे में

Cellecor Gadgets Ltd की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। तब इसे Unity Communications नाम से रवि अग्रवाल ने एक प्रॉपाइटरशिप फर्म के तौर पर शुरू किया था। कंपनी ने धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में मजबूत पहचान बनाई। आज ये कंपनी मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, ऑडियो डिवाइसेस, स्मार्टवॉच और होम एप्लायंसेज जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती है।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो H2FY25 में कंपनी की नेट सेल्स 106% बढ़कर ₹600.23 करोड़ हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 79% की ग्रोथ रही और नेट प्रॉफिट ₹16.28 करोड़ रहा। वहीं पूरे वित्त वर्ष FY25 में नेट सेल्स ₹1,025.95 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि 105% की बढ़त है। सालाना मुनाफा ₹30.90 करोड़ रहा, यानी 92% की बढ़त।

Cellecor Gadgets Ltd शेयरहोल्डिंग पैटर्न

मार्च 2025 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 49.64% रही, जबकि एफआईआई के पास 3.27%, डीआईआई के पास 0.28%, और पब्लिक के पास 46.81% हिस्सेदारी है। कंपनी का ROE 25% और ROCE 24% है, जो इसके मजबूत फंडामेंटल को दिखाता है।

इसके साथ ही, Cellecor का स्टॉक 52-वीक लो ₹27 से अब तक 34% ऊपर है और सितंबर 2023 में NSE पर लिस्टिंग के बाद अब तक 250% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
