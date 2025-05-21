scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDixon Technologies Share Price: मजबूत Q4 रिजल्ट और तगड़े डिविडेंड के बावजूद क्यों धड़ाम हुआ स्टॉक?

Dixon Technologies Share Price: मजबूत Q4 रिजल्ट और तगड़े डिविडेंड के बावजूद क्यों धड़ाम हुआ स्टॉक?

मंगलवार 20 मई यानी कल ही कंपनी ने अपने मजबूत Q4 रिजल्ट जारी किए और पांच साल में सबसे बड़े डिविडेंड की भी घोषणा की थी। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में आज यह गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए इसका कारण जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 21, 2025 10:17 IST

Dixon Share Price: कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी Dixon Technologies (India) Ltd के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 6% से ज्यादा टूटा है और शेयर ने अपने इंट्राडे लो 15272.75 रुपये को टच किया है। 

फिलहाल सुबह 10:03 बजे तक शेयर एनएसई पर 5.59% या 926 रुपये टूटकर 15,640 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 5.35% या 886.90 रुपये गिरकर 15680 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

मंगलवार 20 मई यानी कल ही कंपनी ने अपने मजबूत Q4 रिजल्ट जारी किए और पांच साल में सबसे बड़े डिविडेंड की भी घोषणा की थी। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में आज यह गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए इसका कारण जानते हैं। 

मजबूत तिमाही नतीजों के बावजूद क्यों गिरा शेयर?

दरअसल वित्तीय वर्ष 2025 की मार्च तिमाही में कंपनी द्वारा मजबूत रिजल्ट पोस्ट करने के बाद निवेशकों द्वारा जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है जिसकी वजह से शेयर में गिरावट दर्ज की जा रही है। 

Dixon Technologies Q4 FY25 Results

कल कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (Q4) में उसका कंसो PAT 379% बढ़कर 465 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की इसी तिमाही में यह 97 करोड़ रुपये था। Q4 में कुल आय 10,304 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में दर्ज 4,675 करोड़ रुपये से 120% अधिक है।

वहीं अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो FY25 में कंपनी का EBITDA 128% बढ़कर ₹454 करोड़ रहा और PAT 229% बढ़कर ₹1,233 करोड़ हो गया, जबकि परिचालन से राजस्व 119% बढ़कर ₹38,880 करोड़ रहा। 

Dixon Technologies Dividend

मंगलवार को कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ निवेशकों के लिए 400% का फाइनल डिविडेंड देने का भी ऐलान किया था। कंपनी ने बताया कि वो 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी द्वारा घोषित यह डिविडेंड अमाउंट पिछले 5 साल में सबसे बड़ा है। 

कंपनी ने फिलहाल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। 

Dixon Technologies Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले सितंबर 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2020 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
