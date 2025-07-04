OTT Release this Week: जुलाई के पहले वीकेंड के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त कंटेंट आ गया है। इस वीकेंड आप रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और क्राइम से भरपूर नई वेब सीरीज और फिल्मों देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सी मूवी या वेब सीरीज रिलीज हुई है।

1. Zee5 पर कालीधर लापता (Kaalidhar Laapata) रिलीज हुई है जिसमें अभिषेक बच्चन एक बुजुर्ग के किरदार में हैं। वो अपने परिवार के द्वारा छोड़े जाने के बाद घर से भाग जाता है। रास्ते में मिले एक अनाथ बच्चे के साथ उसकी यात्रा भावनाओं और हल्के-फुल्के हास्य से भरपूर है।

2. Netflix पर मणिरत्नम की थग लाइफ (Thug Life) इस हफ्ते की सबसे चर्चित एक्शन फिल्मों में से एक है। कमल हासन और सिलंबरासन टीआर के बीच रिश्ते, विश्वासघात और साजिश की कहानी दर्शकों को बांधे रखेगी।

3. JioHotstar पर द गुड वाइफ (The Good Wife) में प्रियमणि की शुरुआत हो रही है। यह एक लीगल ड्रामा है, जिसमें वह एक ऐसी गृहिणी का किरदार निभा रही हैं जो अपने पति को घोटाले में फंसते देख वकालत में वापसी करती है।

4. Sony LIV पर द हंट: राजीव गांधी हत्याकांड मामला 1991 (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case 1991) की राजनीतिक साजिश और जांच की कहानी को गहराई से दिखाता है।

5. Prime Video की Uppu Kappurambu एक हल्की-फुल्की कॉमेडी है जिसमें एक गांव की नेता श्मशान भूमि की समस्या का अनोखा हल खोजती है।

6. एक्शन और फैंटेसी पसंद करने वालों के लिए Netflix पर The Old Guard 2 और Lionsgate Play पर In The Lost Lands जबरदस्त ऑप्शन हैं।

7. वहीं, Prime Video पर Heads of State में प्रियंका चोपड़ा, जॉन सीना और इद्रिस एल्बा का साथ एक इंटरनेशनल थ्रिलर का रोमांच देगा।

8. Netflix की डार्क फैंटेसी सीरीज The Sandman Season 2 भी इस हफ्ते रिलीज हो गया है जो सपनों और डर के बीच की रेखा को और गहरा करती है।