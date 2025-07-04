Bonus Issue: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन लॉजिस्टिक सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (VRL Logistics Ltd) ने पहली बार बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है।

कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस देने का ऐलान किया है। इस हिसाब से निवेशकों को प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में मिलेगा।

हालांकि कंपनी ने अभी तक बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं है। रिकॉर्ड डेट के बारे में कंपनी बाद में जानकारी देगी।

आज कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 0.24% या 1.45 रुपये की तेजी के साथ 596.50 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.10% या 0.60 रुपये की तेजी के साथ 596 रुपये पर रहा।

VRL Logistics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में सपाट रहा है। वहीं पिछले 2 साल में देखें तो शेयर इस दौरान 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 274 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

VRL Logistics के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, कूरियर सर्विस और फुल ट्रक लोड सर्विस देती है। VRL Logistics एक नेशनल लॉजिस्टिक्स और परिवहन कंपनी हैं जो वर्तमान में भारत में कमर्शियल वाहनों के सबसे बड़े बेड़े का मालिक भी है। वीआरएल ने पार्सल सर्विस के क्षेत्र में एक सुरक्षित और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो दूरदराज के स्थानों में भी लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करता है।