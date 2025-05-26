scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारTyre Stock: टायर बनाने वाली कंपनी पर आई रिपोर्ट, Nomura ने दिया ये रेटिंग

Tyre Stock: टायर बनाने वाली कंपनी पर आई रिपोर्ट, Nomura ने दिया ये रेटिंग

Share In Focus: शेयर बाजार में दिग्गज टायर कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी के शेयर पर हाल ही में ब्रोकरेज फर्म Nomura ने रिपोर्ट जारी किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 11:22 IST
Tyre stock
Tyre stock

Balkrishna Industries Ltd Share Price: शेयर बाजार में दिग्गज टायर स्टॉक (Tyre Stock) Balkrishna Industries Ltd के शेयर (Balkrishna Industries Ltd Share) फोकस में रहेगा। कंपनी के स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई है। आज कंपनी के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त स्टॉक 6 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2,490 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था। 

ब्रोकरेज ने घटा दी रेटिंग

ब्रोकरेज फर्म Nomura ने स्टॉक की रेटिंग को घटाकर 'NEUTRAL' कर दिया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस (Balkrishna Industries Share Price Target) भी ₹3242 से घटाकर ₹2644 कर दिया है।  

ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ट्रक और कार रेडियल (TBR/PCR) सेगमेंट में एंट्री लेने की प्लानिंग कर रही है। इस सेगमेंट में पहले से ही दिग्गज कंपनियां हैं। ऐसे में कंपनी को इस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पहचान बनाने के लिए काफी ज्यादा निवेश करना होगा। अगर कंपनी इतना ज्यादा निवेश करता है तो उसका EBITDA मार्जिन 22-23% हो सकता है। इससे कंपनी के इक्विटी पर रिटर्न (RoE) में 2 फीसदी तक की गिरावट हो सकती है। 

कंपनी ने स्टॉक के रेटिंग में भले ही बदलाव किये हैं। लेकिन, कंपनी की कमाई में कोई खास बदलाव नहीं किया है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 में कंपनी की कमाई में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म नोमुरा को टायर स्टॉक में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की तुलना में CEAT ज्यादा पसंद है। 


कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Balkrishna Industries Share Performance)

स्टॉक का 52-वीक हाई ₹ 3,375 था। वहीं, 52-वीक लो ₹2152.05 है। पिछले एक महीने में शेयर साढ़े तीन फीसदी गिरा है। वहीं साल 2025 में अब तक स्टॉक 13 फीसदी से ज्यादा गिर गया है। 

शेयर ने एक साल में 19 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, पांच साल में शेयर ने 131 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
