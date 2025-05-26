Brokerage Report: Jeffries को पसंद आया ये PSU शेयर, कहा-75 फीसदी चढ़ेगा भाव

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी (NTPC) पर भरोसा जताते हुए इसे ‘Buy’ रेटिंग (Buy Rating on NTPC) में बरकरार रखा है। हालांकि उन्होंने इसका टारगेट प्राइस (Target Price) ₹500 से घटाकर ₹490 कर दिया है। बता दें कि एनटीपीसी की कमाई और फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए जेफरीज अब भी इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जेफरीज के मुताबिक अब भारत की बिजली मांग (Power Demand) में 6% सालाना बढ़त (CAGR) की उम्मीद है, जो पहले से थोड़ी कम है। इसके बावजूद थर्मल पावर अभी भी जरूरी रहेगा।

जेफरीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए EPS अनुमान में 3% से 5% तक की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि कंपनी की आने वाली कमाई को लेकर ब्रोकरेज ने भरोसा जताया है।

NTPC के मैनेजमेंट ने साफ किया है कि आने वाले 10 सालों में भारत के 80 गीगावॉट की बिजली कैपेसिटी बढ़ेगी। इसमें अकेले NTPC 26 GW का योगदान देगा। इसका मतलब है कि भारत के एनर्जी सेक्टर में NTPC का रोल काफी अहम रहेगा।

NTPC की अपनी कोयला खदानें हैं। जेफरीज का मानना है कि इनसे High ROE (Return on Equity) मिल सकता है, जो कंपनी की कमाई को पॉजिटिव रख सकता है। इसके साथ ही बिजली प्रोजेक्ट्स की तेज शुरुआत कंपनी के Valuation को और ऊपर ले जा सकती है।

जेफ्रीज का मानना है कि अगर सब कुछ बेहतर रहा तो NTPC का शेयर ₹600 तक जा सकता है। यानी जो लोग आज निवेश करें उन्हें 74% तक का रिटर्न मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कंपनी के प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों और कमाई उम्मीद से बेहतर निकले।

NTPC को लेकर कुल 27 ब्रोकरेज हाउस में से 23 ने इसे "Buy", 2 ने "Hold" और 2 ने "Sell" की रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी इस शेयर को खरीदने लायक मानते हैं।

बता दें कि NTPC का शेयर ₹344.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसमें करीब 5% की गिरावट आई है। हालांकि, जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार आगे चलकर शेयर से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।