scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDefence Stock: डिफेंस कंपनी का शेयर 6% भागा, ₹25,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर से मचा धमाल

Defence Stock: डिफेंस कंपनी का शेयर 6% भागा, ₹25,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर से मचा धमाल

GRSE Share Price: आज डिफेंस कंपनी के शेयर में 6 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी ₹25,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 11:22 IST
GRSE share price
GRSE share price

GRSE Share Price: शेयर बाजार में भले ही बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन डिफेंस कंपनी के स्टॉक में तेजी बरकरार है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सरकारी डिफेंस कंपनी Garden Reach Shipbuilders (GRSE) के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। पिछले कुछ सत्रों से कंपनी के शेयर में लगातार चढ़ रहे हैं। आज भी कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

करीब 11.15 बजे कंपनी के शेयर (GRSE Share) 4.22 फीसदी की तेजी के साथ ₹2,606 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। दो घंटे में ही स्टॉक (GRSE Share Price) ने ₹2,643 के उच्चतम स्तर को टच कर लिया था। शेयर में तेजी का सबसे बड़ा कारण इंडियन नेवी से मिला एक बड़ा ऑर्डर।

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

GRSE को इंडियन नेवी के लिए 5 Next Generation Corvettes (NGC) के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी को नए और एडवांस लड़ाकू जहाज बनाना होगा। कंपनी ने बताया कि इस ऑर्डर की  कुल कीमत ₹25,000 करोड़ से ज्यादा है।

इस बड़ी डील के एलान के बाद GRSE के शेयरों ने तेजी आ गई। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर करीब 50% तक चढ़ गए हैं। शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई ₹2833 के करीब पहुंच गया है।

निवेशक हुए मालामाल (GRSE Share Performance)

GRSE के निवेशकों को शेयर में तेजी का फायदा हुआ है। शेयर ने सिर्फ इस साल 2025 तक 30% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 1 साल में शेयर ने 118% तक रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि इस शेयर ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (GRSE Q4 Result)

GRSE ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे भी जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि चौथी तिमाही में कंपनी को 244 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का प्रॉफिट 527 करोड़ रुपये रहा। यह 48% की ग्रोथ दिखाता है।

क्यों चढ़ रहा डिफेंस स्टॉक

हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) और पीएम मोदी की मेड इन इंडिया (Made in India) डिफेंस पॉलिसी की वजह से डिफेंस कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 22, 2025