Newsशेयर बाज़ारBorana Weaves IPO: कम निवेश में बड़ा मुनाफा, आज है आखिरी मौका

Borana Weaves IPO: कम निवेश में बड़ा मुनाफा, आज है आखिरी मौका

Borana Weaves IPO GMP: अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो बता दें कि Borana Weaves IPO केवल आजभर के लिए खुला है। आइए, आर्टिकल में जानते हैं कि इस आईपीओ को निवेशकों और Grey Market से कैसा रिस्पांस मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 10:29 IST
Borana Weaves IPO

IPO GMP: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने का सोच रहे हैं तो Borana Weaves IPO आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। यह आईपीओ 20 मई को खुला था। यह आईपीओ आज यानी 22 मई (गुरुवार) को क्लोज हो जाएगा।। इसका मतलब है कि आईपीओ में निवेश का आज आखिरी मौका है। 

निवेशकों से मिला अच्छा रिस्पांस 

Borana Weaves IPO को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। NSE से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 9.03 बजे तक आईपीओ के लिए कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन मिल गए हैं। अभी तक कंपनी को टोटल 10,87,07,430 एप्लीकेशन्स मिले हैं। एप्लीकेशन की संख्या से साफ पता चलता है कि यह आईपीओ कई गुना ओवरसब्सक्राइब हो चुका है।

ग्रे मार्केट से मिला शानदार रिस्पांस (Borana Weaves IPO GMP)

निवेशकों के साथ इस आईपीओ को ग्रे मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। सुबह 9.10 बजे तक ग्रे मार्केट में Borana Weaves IPO का GMP ₹60 था। इसका मतलब है कि स्टॉक की लिस्टिंग ‌₹276 प्रति शेयर पर हो सकती है। अगर स्टॉक की लिस्टिंग इस भाव से होगी तो निवेशकों को 27 फीसदी का लाभ होगा। 

Borana Weaves IPO के बारे में (Borana Weaves IPO Details)

स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक Borana Weaves IPO का प्राइस बैंड ₹205 से ₹216 है। वहीं, आईपीओ के एक लॉट में 69 शेयर हैं। यह मेनबोर्ड आईपीओ है। इसमें निवेशकों को करीब 15,000 रुपये का निवेश करना होगा। 

Borana Weaves IPO का रजिस्ट्रार Kfin Technologies Limited है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर Beeline Capital Advisor Pvt. Ltd है.

Borana Weaves के बारे में

Borana Weaves की शुरुआत 1975 में गुजरात के सूरत से हुई थी। यह कंपनी फैब्रिक इंडस्ट्री से जुड़ी है। कंपनी फाइबर से लेकर रेडी फैब्रिक तक बनाती है। ये सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक भी बनाती है जिसका इस्तेमाल कपड़ों, होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइन जैसी चीजों में होता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
