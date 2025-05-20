IPO की रेस शुरू, ये 6 कंपनियां लेकर आ रही हैं बड़ा ऑफर- SEBI से मिली हरी झंडी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIPO की रेस शुरू, ये 6 कंपनियां लेकर आ रही हैं बड़ा ऑफर- SEBI से मिली हरी झंडी

Upcoming IPO: शेयर मार्केट में 6 नई कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। मार्केट रेगुलेटरी SEBI से आईपीओ को मंजूरी मिल गई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 20, 2025 17:26 IST
IPO
IPO News: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने 6 नई कंपनियों को IPO (Initial Public Offering) लाने की मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में जेसन इंडस्ट्रीज, जारो इंस्टीट्यूट, श्री लोटस डेवलपर्स, कैलिबर माइनिंग, यूरो प्रतीक और जेम एरोमैटिक्स शामिल हैं।

इन सभी कंपनियों ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। इन कंपनियों की आईपीओ डेट जल्द आने वाली है। ये सभी कंपनियां IPO के जरिए पैसा जुटाएंगी ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें और फाइनेंशियल स्थिति मजबूत कर सकें।

Jason Industries IPO

मुंबई की जेसन इंडस्ट्रीज भारत की कोटिंग इमल्शन और प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ₹300 करोड़ का नया इश्यू लाएगी। इसके अलावा आईपीओ के तहत प्रमोटर धीरेश गोसालिया 94 लाख से ज्यादा शेयर बेचेंगे। यह कंपनी टेप, लेबल और पेंट सेगमेंट की जानी-मानी कंपनी है।

Shri Lotus Developers IPO

यह रियल एस्टेट कंपनी मुंबई के महंगे इलाकों में लग्जरी फ्लैट्स और प्रोजेक्ट्स बनाती है। कंपनी ₹792 करोड़ जुटाने वाली है। इस आईपीओ में केवल फ्रेश इश्यू जारी होंगे। कंपनी आईपीओ से जुटाए राशि से कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने में मदद मिलेगी।

Jaro Institute IPO

जारो एक एजुकेशन टेक कंपनी है जो ऑनलाइन और हाइब्रिड कोर्सेज देती है। यह ₹570 करोड़ का IPO ला रही है, जिसमें ₹170 करोड़ नया इश्यू और ₹400 करोड़ के शेयर प्रमोटर बेचेंगे। कंपनी की मुनाफे की ग्रोथ और रिटर्न अच्छे हैं।

Gem Aromatics IPO 

भारत में एरोमैटिक और स्पेशल तेल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जेम एरोमैटिक्स भी आईपीओ ला रही है। कंपनी इस आईपीओ में ₹175 करोड़ का नया इश्यू और 89 लाख शेयर बेचेगी।

Caliber Mining IPO

यह कंपनी कोयला निकालने और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसका टारगेट ₹600 करोड़ जुटाना है, जिसमें ₹500 करोड़ नया इश्यू होगा और बाकी प्रमोटर शेयर बेचेंगे। ये महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में कोलफील्ड्स के साथ काम करती है।

Euro Pratik IPO

भारत में वॉल पैनल और लेमिनेट का बड़ा ब्रांड यूरो प्रतीक है। कंपनी पूरी तरह से बिक्री के लिए ₹730 करोड़ का IPO लाएगी। इनका प्रोडक्ट रेंज "Euro Pratik" और "Glorio" ब्रांड से आता है जो घरों और ऑफिस में इस्तेमाल होता है।

सोच-समझकर करें निवेश

सेबी की मंजूरी मिलने के बाद अब इन कंपनियों के आईपीओ का रास्ता खुल गया है। हालांकि इनकी लिस्टिंग तारीखें अभी तय नहीं हैं। जो भी निवेशक IPO में पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट और बिजनेस मॉडल को समझकर ही फैसला लेना चाहिए।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 20, 2025