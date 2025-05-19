Unified Data-Tech IPO: ऑफर खुलने से पहले गिरा जीएमपी! चेक करें प्राइस बैंड, लॉट साइज सहित अन्य डिटेल्स

Unified Data-Tech IPO: SME आईपीओ Unified Data- Tech Solutions Limited का सब्सक्रिप्शन गुरुवार 22 मई को खुलने जा रहा है। इस आईपीओ के ग्रे मार्कट प्रीमियम में चल रही पिछले तीन दिनों से तेजी में आज गिरावट आई है।

अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए की इस आईपीओ की पूरी डिटेल क्या है और इसका लेटेस्ट जीएमपी कितना है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह एसएमई आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इस लिए आईपीओ से जुटाए पैसे कंपनी के पास नहीं जाएगी। इस आईपीओ का साइज 144.47 करोड़ रुपये है जहां कंपनी 52.92 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी।

Unified Data-Tech IPO Dates

रिटेल निवेशक इस आईपीओ में 22 मई से 26 मई तक पैसा लगा सकते हैं।

Unified Data-Tech IPO Price

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 260 से 273 रुपये का रखा है।

Unified Data-Tech IPO Lot Size

कंपनी ने इस आईपीओ का लॉट साइज 400 शेयरों का रखा है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 1,04,000 रुपये का निवेश करना होगा।

Unified Data-Tech IPO Allotment

इस आईपीओ का अलॉटमेंट मंगलवार 27 मई को हो सकता है।

Unified Data-Tech IPO Registrar

Kfin Technologies Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

Unified Data-Tech IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग गुरुवार 29 मई को हो सकती है।

Unified Data-Tech IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 70 रुपये है। इससे पहले पिछले तीन दिन से इसकी जीएमपी 175 रुपये थी।

इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग 25.64% के प्रीमियम के साथ 343 रुपये पर हो सकती है।

Unified Data-Tech के बारे में

यह कंपनी आईटी सर्विस देती है जो इनोवेट और कस्टमाइज टेक सॉल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी बैंकिंग, वित्त और आईटी जैसे उद्योगों की सेवा करते हुए डेटा सेंटर, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग सहित आईटी समाधान प्रदान करती है।

कंपनी ग्राहकों के साथ मिलकर सुरक्षित, लागत प्रभावी, हाई परफॉर्मेंस वाले सॉल्यूशन और सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है।